Film tedna: Antigona – Kako si upamo!

Po motivih drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone

V Kinodvoru bo 23. maja ob 20.30 premiera dokumentarno-igranega filma Antigona – Kako si upamo! v režiji Janija Severja, ki je nastal po motivih drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone. V poskusu, da bi razumeli, kaj se dogaja v svetu, film postavlja sodobne akterje v vloge Žižkove verzije starogrške tragedije.

Slavljena kot junakinja odpora državni oblasti se zdi Antigona priročen ideal za današnji čas. In vendar, ali gre res za emancipatorno junakinjo? Ali pa je tudi ona del problema? Čas je, da odkrijemo "odvratno mrmranje življenja" v svetu desnega fundamentalizma, klimatskih sprememb in neizmerne neenakosti. Antigona – Kako si upamo! predstavlja politično dramaturgijo, ki podžiga najbolj vitalna vprašanja našega časa.

"Ker sta se demokracija in drama razvijali hkrati in je današnji politični svet poln Antigon, je bila odločitev za analizo vzporednic med Žižkovo igro in resničnim življenjem pravzaprav preprosta, čeprav ne lahka naloga. Pozicije glavnih akterjev, tako v sodobnosti kot v antični drami, namreč niso vedno jasne. Največja junakinja antične drame – po Žižkovem mnenju – ni dobra oseba. Zdi se, da se bori za pravico ‘malih’ ljudi in ‘božanskih’ zakonov. Toda v resnici se zavzema le za pravice ‘establišmenta’. V Sofoklejevi izvirni drami Antigona odkrito pove, da jo vodi zgolj ljubezen do brata in da ne bi ukrepala za nikogar drugega," je o filmu zapisal režiser.

"Vprašanje, ki ga zastavlja Žižkova Antigona, je vprašanje pozicij v sistemu in poskusa, kako iz sistema izstopiti. Izstop iz sistema seveda ne more biti preprost. Revolucije je treba ponavljati, a ob tem se neizogibno postavlja vprašanje: ali ni v revolucija vedno le želja po novem gospodarju? O tem sem poskušal razmišljati v filmu, ki je asociativen in želi pustiti gledalca, da sam pride do svojih zaključkov," je še zapisal režiser.

Film je imel oktobra 2020 mednarodno premiero v tekmovalnem programu 24. edicije češkega mednarodnega dokumentarnega filmskega festivala Ji.hlava IDFF. Na 23. Festivalu slovenskega filma je prejel tudi vesni za najboljšo montažo, za najboljši dokumentarni film in nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov (Fipresci) za najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu.

fIhM1LZe5JY