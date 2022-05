V Nemčiji avtomati s slovensko poezijo

V Leipzigu bodo 1. junija postavili tri avtomate za poezijo s pesmimi avtoric in avtorjev iz Slovenije, Avstrije in Nemčije

Svje pesmi bo predstavila tudi slovenska pesnica Ana Pepelnik

© Uroš Abram

V Leipzigu bodo 1. junija ob začetku meteorološkega poletja postavili tri avtomate za poezijo s pesmimi avtoric in avtorjev iz Slovenije, Avstrije in Leipziga. Avtomati bodo postavljeni približno leto dni.

Ideja in koncept je plod pesnika in pisatelja Matthiasa Göritza, trenutno profesorja kreativnega pisanja v Louisani v ZDA, ki bo odprtje projekta 1. junija tudi moderiral, so sporočili iz Literarne hiše (Literaturhaus) v Leipzigu.

Postavili bodo tri avtomate za poezijo s pesmimi avtoric in avtorjev iz Slovenije, ki je gostujoča država Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2023, Avstrije, ki je gostujoča država Leipziškega knjižnega sejma leta 2023, in Leipziga.

Aparati bodo približno leto dni stali v mestni knjižnici, v Schaubühne Lindenfels in v Haus des Buches, kjer bodo s pritiskom na gumb po principu žvečilnih avtomatov zainteresiranim izvrgli pesmi za 50 centov.

Iz Slovenije se bosta s svojimi pesmimi predstavljala Tone Škrjanec in Ana Pepelnik, iz Avstrije pa Andreas Unterweger in Gerhild Steinbuch. Sodelujoči pesniki iz Leipziga so Pia Birkel, Carl-Christian Elze, Martina Hefter, Anja Kampmann, Sascha Kokot, Jan Kuhlbrodt, Ronya Othmann, Kerstin Preiwuss, Bertram Reinecke, Lara Rüter, Jörg Schieke, Andra Schwarz, Johanna Schwedes in Sibylla Vričić Hausmann, so zapisali organizatorji.

Postavitev avtomatov je skupni partnerski projekt Skice Berlin - Skica je projekt podprla tako finančno kot organizacijsko - in organizacije Haus Des Buches v Leipzigu v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo (Jak).