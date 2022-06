Začenja se Festival plesnih perspektiv

Od 1. do 5. junija

Katja Heitmann: Za večno

Z VR performansom Robina Jonssona Alone together/Sam skupaj se bo drevi v Španskih borcih začel Festival plesnih perspektiv Ukrep. Festival pod okriljem Plesnega teatra Ljubljana (PTL) je posvečen raznolikim ustvarjalnim principom mladih plesnih ustvarjalcev, ki odsevajo spremenjeno sliko sveta, ki jo je povzročila nova pandemična realnost.

Mladi plesni ustvarjalci se tako "vsak zase in vsi skupaj nagibajo med samostjo in skupnostjo, razpirajo še-ne-videna prostorja vmesnosti ter se spogledujejo s prepletanjem različnih žanrov in formatov, od virtualnega, svetlobnega in lokacijsko specifičnega plesnega performansa do koreografske instalacije, gibalne igre in plesnih miniatur", so zapisali v PTL. Kot so poudarili, jim to omogočajo tako dolgoletni kot tudi novi festivalski partnerji: Zavod En-Knap, festival Svetlobna gverila, Galerija Škuc, Stara mestna elektrarna, +MSUM in Šola sodobnega plesa Ane Maletić iz Zagreba.

Posebnost letošnjega festivala je pestra mednarodna zasedba uveljavljajočih se koreografskih imen: Inge Gappmaier in Andrea K. Schlehwein (Avstrija), Katja Heitmann (Nemčija), Robin Jonsson (Švedska), Suhwa Kim in Gong-Won (Južna Koreja), Ivy Tsui (Hongkong), Martin Inthamoussu (Urugvaj) ter domača imena: Vita Osojnik, Luka Ostrež, Jernej Šmid in Bor Prokofjev.

"In če izhajamo iz misli, da je ples metafora za življenje v celoti, tako za 'golo' življenje posameznika kot za življenje 'skupaj', Ukrep 2022 prikazuje sveže gibalne manifestacije, ki z vsebino in formo prečijo raznolike oblike življenja in preživetja," so še zapisali v PTL.

Festival bo drevi odprl švedski plesalec in koreograf Robin Jonsson, ki v predstavi Sam skupaj s pomočjo virtualne resničnosti razvije popolnoma nov format predstave v živo. Z najsodobnejšo tehnologijo in neprekosljivim darom za inovacije razširi virtualni odrski prostor z neskončnimi možnostmi.

"Predstava Sam skupaj skuša tisto bistveno v uprizoritvenih umetnostih - prisotnost, intimnost in ekskluzivnost - prenesti v digitalno okolje. Občinstvo lahko na spletu, z interaktivnimi orodji in v realnem času izkusi in soustvarja plesno umetnost v skorajda neskončnih možnostih digitalnega okolja," piše v opisu predstave.

Festival se bo sklenil v nedeljo z zaključnim večerom plesnih solov mladih slovenskih ustvarjalcev. Predstavili se bodo Bor Prokofjev s performansom Od navznoter ven, Jernej Šmid z Nepopisanim in Luka Ostrež s predstavo Ljubi v(se). Sledil bo še Map project (Projekt zemljevid), lokacijsko specifičen, vizualno-plesni performans, v izvedbi južnokorejske multidisciplinarne umetnice Gong-Won.