Film tedna: Teden italijanskega filma

Od 8. do 12. junija v Slovenski kinoteki

Ennio

V Slovenski kinoteki bo od 8. do 12. junija potekal Teden italijanskega filma, ki so ga že petič pripravili v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji. Teden bodo odprli s premierp dokumentarnega filma režiserja Giuseppeja Tornatoreja Ennio o življenju in delu velikega filmskega skladatelja Ennia Morriconeja.

V središču dokumentarnega portreta o nenavadnem življenju in delu Ennia Morriconeja je dolg pogovor z italijanskim skladateljem, ki je napisal glasbo za mnoge znane filme. Film ponudi vpogled v razmišljanje glasbenega genija, intervju z mojstrom pa dopolnjujejo arhivski posnetki in spomini Morriconejevih filmskih kolegov, kot so Quentin Tarantino, Dario Argento, Clint Eastwood, Oliver Stone.

y_sMAYADwCA

Predvajali bodo tudi igrano-dokumentarni film Mladi gusar – Pasolini iz Bologne režiserja Emilia Marreseja. Gre za pripoved o mladosti Pier Paola Pasolinija v Bologni. Še danes ni docela znan ta pomembni čas Pasolinijevega življenja: prijateljstva, učitelji, študij, ljubezni, družina, vojna, prve izkušnje v življenju in ljubezni.

mhG27Dm6yU4

Film italijanskega režiserja Michelangela Frammartina Luknja je prejel posebno nagrado žirije na beneškem filmskem festivalu. Gre za pustolovščino mladih jamarjev, ki so leta 1961 odkrili in raziskali najglobljo jamo v Evropi, katere dno sega sedemsto metrov pod zemeljsko površino. Podvig jamarjev opazi le stari pastir s planote Pollino. Njegovo srce in duša postaneta del tega drznega popotovanja mladih raziskovalcev v zemeljske globine, kjer čas in prostor preprosto izgineta.

tSESIvz2888

Slovensko premiero bosta doživeli tudi dve drami. Film sicilijanske režiserke Emme Dante Sestre Macaluso je pripoved o petih sestrah, ki skupaj živijo v stanovanju v Palermu. Preživljajo se tako, da za praznovanja in dogodke izposojajo golobice. Nekega navadnega dne na plaži ena od sester nenadoma umre. Njena smrt za vedno spremeni sestrske odnose. Režiser Daniele Luchetti pa se bo predstavil z romantično dramo Vezi, ki govori o življenju zakoncev v Neaplju v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Aldo in Vanda se ločujeta, saj Aldo prizna, da je imel ljubezensko razmerje z drugo žensko. Njuna otroka sta razpeta med starša ter ujeta v vrtinec zamer, užaljenosti in sporov.

W-RClMQnl_U

KhkHymapH00

Teden italijanskega filma bo zaključil glasbeni dokumentarec Lucio Dalla in njegova pesem Italije v režiji Pietra Marcella o italijanskem kantavtorju Luciu Dalli. Skozi sproščen pogovor dveh glasbenikovih prijateljev in s pomočjo svobodne uporabe množice arhivskih posnetkov režiser sestavi večplasten portret Italije v drugi polovici prejšnjega stoletja.

nYpaeUZvTVs