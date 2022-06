Na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu več kot 4000 razstavljavcev

Poleg častne gostje Španije bodo še posebej močno zastopane Velika Britanija, ZDA, Italija in Francija

Frankfurtski knjižni sejem 2022

Na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo potekal od 19. do 23. oktobra, pričakujejo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 65 držav. Kot so sporočili organizatorji, kaže, da bodo poleg častne gostje Španije še posebej močno zastopane Velika Britanija, ZDA, Italija in Francija.

Prizorišče za predstavitev želi vodstvo sejma ponuditi tudi ukrajinskim založnikom in avtorjem, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je po pisanju agencije povedal direktor knjižnega sejma Jürgen Boos, je v mednarodni knjižni branži po dveh letih pandemije želja po osebnih srečanjih in strokovni izmenjavi velika.

Hala 3, v kateri svoje naslove predstavljajo založniki, ki izdajajo knjige v nemškem jeziku, je skoraj v celoti zasedena. Zaradi razcveta avdio vsebin bo v dvorani 3.1 prostor namenjen zvočnim knjigam in podcastom. Velik poudarek bo letos na prevajanju.

Poleg tega želijo, kot je pojasnil Boos, da so vidna osnovna demokratična načela, ki so DNK knjižnega sejma; ta se zavzema za raznolikost, pluralnost in nasprotuje vsakršni diskriminaciji. "Da bi te temeljne vrednote postale vidne, trenutno pripravljamo različne programske usmeritve, formate in ukrepe," je dodal.

Kot še piše dpa, je v zadnjih letih prisotnost desničarskih založnikov sprožila proteste. Tako je leta 2021 nemška pisateljica in aktivistka Jasmina Kuhnke odpovedala svoj nastop na sejmu zaradi prisotnosti desničarske založbe Jungeuropa. Pozneje ji je sledilo še nekaj avtorjev. Sejem je sicer svojo odločitev, da lahko sodelujejo desničarski založniki, utemeljil s svobodo izražanja in objavljanja.