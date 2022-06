Začenja se osmi festival Ment Ljubljana

Od 8. do 10. junija

V prestolnici se bo začel osmi mednarodni glasbeni festival Ment Ljubljana. Festival odkriva izvajalce na lokalni, regionalni in evropski sceni ter je namenjen mreženju v vseh delih glasbenega posla. Letos je združil moči z avstrijskim festivalom Elevate in domačo Drugo godbo. Do 10. junija se bodo na 15 prizoriščih zvrstili koncerti in konference.

Na otvoritvenem večeru v Kinu Šiška bo kot glavni gost nastopil ameriški kantavtor in producent Yves Tumor. V četrtek in petek pa se bodo ob številnih drugih tujih in domačih talentih predstavili ukrajinska hip-hop ikona Alyona Alyona, britanska kantavtorica Martha Skye Murphy, francoska avant-pop ustvarjalka Oklou ter virtuozni avstrijski klaviaturist in producent Dorian Concept, so sporočili organizatorji.

YnZLqtNXbAM

eZslMJsyKdw

Letošnji program vključuje 80 nastopajočih iz 25 držav. Izvajalci segajo od hip-hop in pop glasbe do kantavtorsta, raziskovalnega folka in post jazza do raznovrstnih zvočnih eksperimentov in elektronike. Med slovenskimi bodo Sahareya, PTČ, Kokosy, Zevin, Gašper Letonja ter Ana Kravanja & Samo Kutin.

d4ebBAenCv0

V sodelovanju z Drugo godbo bo koncertni večer v klubu Channel Zero na Metelkovi ponudil štiri izvajalce, med njimi japonski psihedelični rock trio Kuunatic, v sodelovanju s festivalom Elevate pa se bodo na treh odrih v klubu K4 in baru Zorica predstavilo večje število avstrijskih, slovenskih, srbskih in belgijskih glasbenikov.

FUIzMGI-84k

Konferenčni del, ki privabi profesionalce iz Evrope, se bo danes začel z okroglo mizo z naslovom Kaj nas je naučila pandemija covid-19, saj je bil glasbeni sektor prvi, ki je ob pandemiji zaprl svoja vrata. Pogovarjali se bodo tudi z dolgoletnim vodjem Druge godbe Bogdanom Benigarjem ter ustanoviteljema festivala Elevate Rolandom Oreskim in Bernhardom Steirerjem. Podrobno se bodo dotaknili tudi digitalizacije ter novih tehnologij, kot je blockchain, in trendov, kot so nezamenljivi žetoni (NFT).

V sodelovanju s festivalom Tresk bo na Mentu odprto mednarodno sejmišče glasbenih založnikov.