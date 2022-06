Film tedna: Pariz, 13. okrožje

Črno-bela drama preplete zgodbe štirih samskih milenijcev

Od 15. junija bo v Kinodvoru na ogled film Pariz, 13. okrožje v režiji Jacquesa Audiarda. Črno-bela drama preplete zgodbe štirih samskih milenijcev, Parižanov različnih etničnih korenin, ki skozi svoje navidez lahkotne odnose razkrivajo kompleksnost in prhkost sodobnih družbenih razmerij.

Ko se Émile, naveličana svoje službe, odloči preseliti v prostorno babičino stanovanje in objavi oglas za sostanovalko, ne pričakuje, da si ga bo delila z duhovitim in predanim učiteljem angleščine, ki mu je sicer ime Camille, a več kot očitno ni ženska. Sostanovalca kaj kmalu postaneta ljubimca, njun odnos pa se zakomplicira, ko začne Émile posvečati več časa Nori, študentki prava, ki se na študentski zabavi izdaja za Amber Sweet, zvezdo žgečkljivih spletnih klepetalnic. Noro sošolke namenoma ignorirajo in ustrahujejo, vse dokler ne najde nove zaveznice v pravi Amber, s katero se spoprijatelji v plačljivih video klepetih ...

"Čisto na začetku je bila Moja noč pri Maud, ki je v meni vzbudila željo, da nekega dne posnamem film o ljubezenskem diskurzu, natančneje o vprašanju, kdaj in kako danes govorimo o ljubezni. V Rohmerjevem filmu se moški in ženska vso noč pogovarjata. Govorita o vsem mogočem: o sebi, Bogu, Pascalovi stavi, snegu, ki pada, življenju na podeželju, čaru katoliških deklet in tako naprej. Na koncu, ko so se pokazali in potrdili že vsi znaki vzajemne privlačnosti, bi se morala objeti in ljubiti, vendar se ne. Zakaj? Ker je bilo vse že povedano; zapeljevanje, erotika in ljubezen so bili v celoti izraženi z besedami. Karkoli drugega bi bilo odveč. Kako to poteka danes, ko se nam ponuja ravno nasprotno? Kaj se dogaja v dobi Tinderja in seksa na prvem zmenku? Ali je še mogoče govoriti o ljubezni? Da, seveda, kako bi lahko o tem dvomili. Toda v katerem trenutku nastopi ljubezen? Kakšne so besede, protokoli? To so vprašanja, ki jih raziskuje Pariz, 13. okrožje," je o filmu zapisal režiser.

Wd-G0OROOzs