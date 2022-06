Pregledna razstava kiparja Metoda Frlica

Od 14. junija do 28. avgusta v Mestni galeriji Ljubljana

Metod Frlic: Zlato tele, 2017

V Mestni galeriji Ljubljana bodo danes ob 19. uri odprli pregledno razstavo akademskega kiparja Metoda Frlica z naslovom Blazina, bla, bla, bla, blato. Gre za najobsežnejšo predstavitev kiparjevih del doslej. Frlic sodi med vidnejše slovenske umetnike, ki uporablja različne materiale ter različne kiparske tehnike. Kustos razstave je Sarival Sosič.

Metod Frlic se posveča skulpturi kot odprti formi z uporabo različnih materialov ter različnih kiparskih tehnik. Mnoga njegova dela se razširjajo v prostor, kjer je gledalcu omogočeno potovanje po avtorsko prepoznavnem svetu sodobne skulpture, so o avtorju zapisali v Mestni galeriji Ljubljana. Dodali so, da je po letu 2000 v opusu Metoda Frlica nastalo mnogo pomembnih del v kamnu, kovini in različnih umetnih masah.

Umetniški razvoj kiparja Frlica je umeščenem predvsem v pozni modernizem, slediti pa ga je moč preko povezovanja konkretnih podob z abstraktnimi, razvijanjem vizualnih in kompozicijskih tehnično zahtevnih razmerij med figuro ter materialno masivnostjo, hkrati pa lahko vidimo tudi prehode iz lahkotnosti in zračnosti skulptur proti povezovanju le-teh v različne geometrične oblike z bolj gibljivimi, razstavnemu prostoru prilagojenimi kompozicijami.

Umetnik se veliko posveča ritmom odprtosti in zaprtosti oziroma odnosom med negativi in pozitivi, ki gradijo vizualno dinamičnost. Njegov odnos do umetnosti je študijsko usmerjen, obravnavan je preko zaokroženih kiparskih ciklov, ki sosledno nastajajo in uresničujejo avtorsko zaznamovano in obsežno kiparsko pripoved. Metod Frlic gotovo sodi med najvidnejše slovenske umetnike sploh; s svojim obsežnim opusom je okrepil in ustvarjalno obogatil sodobno kiparsko podobo oziroma sodobno kiparstvo izpostavil kot pomembni likovni medij v našem prostoru, so še zapisali pri Mestni galeriji Ljubljana.

Razstavo, ki bo na ogled do 28. avgusta, spremlja več spremljevalnih dogodkov. To soboto si bo mogoče razstavo ogledati ob vodstvu kustosa razstave. Prihodnji torek in 30. junija bo poleg kustosovega vodstva tudi pogovor s kiparjem. Vodstvo po razstavi v družbi kustosa bo tudi 25. avgusta.