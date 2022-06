Fantastična matematika

V Ljubljani bo med 15. in 19. junijem potekal 11. Festival Spider - festival radikalnih teles

Iva Sveshtarova in Willy Prager: Shamebox

© Boriana Pandova

V Ljubljani bo med 15. in 19. junijem potekal 11. Festival Spider - festival radikalnih teles. Letošnja izdaja bo pod naslovom Fantastična matematika gostila 60 umetnikov iz desetih držav. Festival bo skupaj ponudil 25 dogodkov, od plesa do glasbe in performansa. Po besedah direktorja festivala Žige Predana, je eno od vodil festivala zadnjih dveh let paralelnost, ena od tem, ki jo nagovarjajo, pa je, kako sobivamo tako z naravo kot ljudje med seboj.

Umetniški vodja festivala Matej Kejžar o letošnji temi Fantastična matematika pravi, da izhaja iz angleške skovanke Awesome matehematics, ki se posveča abstraktnim aksiomom in teoremom, ki segajo preko meja normativov v smislu, da niso generalno dostopni, ker so preveč individualno specifični, še vseeno pa v lastnem načinu imajo neko logiko. Fantastična matematika v tej paralelnosti pomeni prekinitev konvencionalne logike in sestop iz normativov. Z njo poskušajo prekiniti harmonijo, ki je eden od normativov bivanja na Zemlji ter pogledati čez rob harmonije same.

Festival bo uvedlo odprtje Spiderbara, prva plesna predstava na programu pa je T-dance Vere Tussing. Umetnica, kot so zapisali pri festivalu, združuje potenciale čutil za ustvarjanje novih, drugačnih medosebnih stikov. Samira Elagoz v kinematografski predstavi Seek Bromance pozornost usmeri v svojo tranzicijo. Umetniško delo Passages Noeja Soulierja raziskuje razmerje med gibanjem teles in prostori, v katerih se telesa razvijajo.

Matej Kejžar v Multiplicity of Movements 9 aktivira kreativno delitev, svojo misel in ples deli s svojimi učenci. Leja Jurišič v delu Koncert razgrajuje normativno funkcijo glasbenega objekta in razvija solo-telesno-klavirsko zvrst. Iva Sveshtarova in Willy Prager se soočita s sramoto kot navidez enostavno in vsakdanjo idejo, ki pa je zdaj objekt njunega umetniškega raziskovanja. Gundega Redere nas potisne iz ravnotežja ravno zato, da bi se ravnotežje vzpostavilo.

Anna Franziska Jäger in Nathan Ooms sta morda našla izhod iz standardizacije duha in telesa, Jija Sohn ponuja nekonformne pristope v dobi digitalnega udobja. Zasedba mladih plesalk in plesalcev pod mentorstvom Saše Lončar preizprašuje normativnost konceptov mladosti in vzpostavlja skupnost, kvir buto praksa Jerneja Škofa zareže globoko v heteronormativnost in se sreča s prijatelji ter prijateljicami, brez katerih LGBT+ skupnosti ne bi bilo. Smirna Kulenović se s povojno krajinsko obnovo obrača k zemlji, sooča se s travmo vojne, a tudi s povojnim celjenjem ran in pogledom naprej. Anton Ovchinnikov predstavlja projekt Monochrome.

Festivalski dogodki bodo večinoma potekali ob Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom. En dogodek bo v Stari mestni elektrarni, zaključni dogodek festivala - Spider Brunch - pa bo potekal v Klubu rečnih kapitanov.

Tretje leto bo v času festivala potekal tudi Festival radikalnih pogovorov. Radikalna pogovora se bosta na Jakopičevem sprehajališču zvrstila 16. in 17. junija. Kuratorka Bara Kolenc pravi, da Festival radikalnih pogovorov skuša vzpostaviti razmerje med teorijo in prakso ter hkrati sobivanje teorije in vsakdana. Postavljen je v odprt javni in hkrati naravni prostor. Prvi letos nosi naslov Zemljani in vesoljci, drugi Deliti manko, na obeh skupaj bo sodelovalo devet gostov.