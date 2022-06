Film tedna: Festival migrantskega filma

Na ogled bo 23 filmov iz 11 držav

Džungla

Slovenska filantropija ob svetovnem dnevu beguncev trinajstič organizira Festival migrantskega filma. V Ljubljano in 10 drugih mest po Sloveniji ponovno prihajajo projekcije in spremljevalni dogodki, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev. V Ljubljani bo festival potekal med 20. in 23. junijem v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju, na AGRFT in Slovenski filantropiji. Obiskovalci si bodo filmske projekcije lahko ogledali v Hišah Sadeži družbe in partnerskih organizacijah v Črnomlju, Gornji Radgoni, Kopru, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Metliki, Murski Soboti, Ptuju in Žalcu. Festival bodo 20. junija v Kinodvoru odprli s projekcijo dokumentarnega filma Džungla v režiji Cristiana Natolija.

Na rečnem bregu v italijanski Gorici je nastalo taborišče migrantov, džungla, kraj, ujet med kulturami. Skozi oči Elise Menon, karizmatične gledališke režiserke, bodo gledalci skupnost odkrivali prek intimne in povedne gledališke predstave, ki na empatičen in neobičajen način opozarja na trenutne migracije. Ta edinstveni film se namesto na razlike osredotoča na ustvarjanje medčloveških vezi. Film ponuja kreativno in zanimivo zgodbo o ljudeh in njihovih občutjih, ob tem pa se izogiba predstavljanju patetičnih in dramatičnih zgodb, ki jih mediji pogosto izkoriščajo. Film in predstava izražata strast, predanost, ustvarjalno energijo in zabavo, vse, kar so sodelujoči doživljali ob ustvarjanju predstave.

596776041

Festival bo v šestih sklopih – Prezrti, Nasilne meje, Skozi prizmo evropskega rasizma, Rožavska filmska komuna, Ženske na poti in Čez mejo FMF gledalcem ponudil 23 filmov iz 11 držav. Na festivalu bo gostovalo 14 filmskih ustvarjalcev in gostje spremljevalnih dogodkov. Tudi tokrat bodo v ospredju aktualne zgodbe o realnostih tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom zapustiti bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine, pohlepa korporacij ali drugih razlogov. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov bodo opozorili na nasilne meje, evropski rasizem in ženske na poti.

"Po 30 letih na evropskih tleh ponovno divja vojna in ponovno k nam množično prihajajo begunci. Vmes so se zgodile množične migracije v letih 2015/2016 in rezilna žica na meji, tista rezilna žica, ki simbolizira migrantsko politiko zadnjih let. Pogosto govorimo, da smo v Sloveniji v 90. letih begunce lepo sprejeli: sprejeli smo jih v svoje domove, nudili smo jim različne oblike pomoči, le država se dolgo ni zganila in jim podelila statusa ter jim s tem omogočila vključevanje v družbo. Še lepše je videti situacija danes, ko begunce iz Ukrajine sprejemamo odprtih rok: ponujamo jim nastanitve, humanitarno pomoč, učimo jih slovenščine, ponujamo jim zaposlitve. Sprejeli smo tudi ustrezno zakonodajo, ki jim omogoča status in s tem povezane pravice. Toda ali je tako tudi v praksi? Realnost je takšna, da begunci izjemno dolgo čakajo na status, še dlje na odločbe o dodelitvi pavic. Vojna v Ukrajini bo kmalu izginila z naslovnic časopisov, mi pa bomo na begunce ponovno pozabili. Pozabili bomo, da v nekih odmaknjenih begunskih centrih, v nekih ne-prostorih bivajo ljudje, ki so izključeni in pozabljeni. Nova politika bo z meje odstranila rezilno žico. Ali bo odstranila tudi prepreke v naših glavah?," je zapisal mag. Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije.

Festival bo 23. junija zaključil dkumentarni film Hir vi muv hir vi gruv (r. Sergej Kreso). "Zelo osebna zgodba v marsičem zrcali moje življenje: življenje bosanskega begunca, ki je s pomočjo svoje umetnosti našel dom v novem okolju. Po drugi strani pa nam film prek prikazanih beguncev in njihove glasbe posreduje širšo sliko Evrope. Zaskrbljenost zaradi naraščajočega nacionalizma in vse glasnejših pozivov, da bi iz Evrope naredili trdnjavo, me je spodbudila k ukrepanju. Ideja, da vprašanje migracij združim z glasbo, mi je omogočila, da temam odvzamem nekaj resnosti in občutljivosti ter s pomočjo humorja ustvarim dobro mešanico. S filmom želim občinstvu pokazati čudovite podobe ljudi, ki se zabavajo ob svoji izrazni glasbi; hkrati pa gledalca spodbuditi k razmišljanju, kaj Evropo razdvaja in ogroža njen obstoj," je o filmu zapisal režiser.