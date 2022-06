Johnny Depp bo 15. julija izdal glasbeni album

Sodeloval bo z legendarnim kitaristom Jeffom Beckom

Johnny Depp

© Flickr

Hollywoodski igralec Johnny Depp in angleški roker Jeff Beck bosta skupni album izdala 15. julija. Album s 13 skladbami z naslovom 18 je v veliki meri sestavljen iz priredb pesmi izvajalcev, kot so Beach Boys, Marvin Gay in Velvet Underground. Na albumu bosta tudi dve pesmi, ki ju je napisal 59-letni Depp.

Naslov teh pesmi je This is a Song for Miss Hedy Lamarr in Sad Motherfuckin' Parade, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Depp in Beck sta se spoznala leta 2016. Povezal ju je svet avtomobilov in kitar. 77-letni Beck je priznal, da je šele kasneje začel ceniti "Deppove resne sposobnosti pisanja pesmi in posluh za glasbo". Z delom na albumu sta začela leta 2019.

Johnny Depp,

hollywoodski igralec

"Ko sva z Johnnyjem začela igrati skupaj, je to dejansko obudilo najin mladostni duh in ustvarjalnost," je povedal Beck. "Šalila sva se, da se spet počutiva, kot da bi bila stara 18 let, tako da je 18 postal tudi naslov albuma," je dodal.

Naslovnica albuma 18

Album 18 še zdaleč ni Deppov prvi izlet v glasbo. Igralec že več kot desetletje snema in gostuje s skupino Hollywood Vampires, ki jo je ustanovil z Aliceom Cooperjem in Joejem Perryjem.

"Izjemna čast je igrati in pisati glasbo z Jeffom, enim od pravih velikanov, in nekom, za katerega imam sedaj privilegij, da ga lahko imenujem za brata," je dejal Depp v izjavi. Beck je trenutno na turneji po Evropi z Deppom kot posebnim gostom.

