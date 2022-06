Čarovniška dvojčka

Alen in Robi Predanič ustvarjata svetove, v katerih sama prevzemata glavni vlogi

Na setu za videospot Runa de Luna – Theology

V UGM Studiu Maribor je do 2. julija na ogled razstava Alena in Robija Predaniča z naslovom The Witch Twins. Dvojčka Predanič ustvarjata svetove, ujete v gibanju ali sliki, v katerih sama prevzemata glavni vlogi – pred in za objektivom. Sta performans umetnika, videasta, kostumografa, fotografa, rekviziterja, vizažista, scenografa, režiserja, montažerja, modela in igralca.

Njuno delo lahko beremo v kontekstu nekaterih drugih ekstravagantnih umetniških tandemov zadnjega stoletja – Lavinia Schulz in Walter Holdt, Gilbert & George, Pierre et Gilles – tandemov, ki v sredino visoko-stiliziranih okvirjev umeščajo lastne in druge figure. Njuni vzorniki so bili režiserji Tim Burton, James Cameron, Hayao Miyazaki, Peter Jackson ter senzibilnost zasanjanih in psihedeličnih 60-ih in 70-ih let.

"Obožujeva estetiko in dušo tistega časa. Dušo, ki se kaže v vseh vrstah umetnosti – čudovitih melodijah, harmonijah, barvah, srčnih zgodbah, arhitekturi," pravita brata. Navdih iščeta tudi v spominih na občutke, ki sta jih doživljala ob prvih srečanjih s pravljicami, risankami, filmi in televizijo: Harry Potter, Mars napada!, Titanik, Čarli in tovarna čokolade, Matilda, Neverjetni, Čudežno potovanje, Krog, nadaljevanka Čarovnice. To so prepričljiva, dodelana vesolja, polna detajlov, tekstur, atmosfere, ikoničnih karakterjev, lastne pravljične logike.

Videospot Greg Hatem – Show Me Your Hand

V času študija sta odkrila umetnosti preobleke, sveta drag queens, ki ju je opolnomočilo, da sta svojim občutkom kot Nezemljana na tem svetu, dala obliko, telo. Odločila sta se, da ne bosta stopila krotko v suhoparen in brezdušni svet, marveč, da bosta ustvarila nov, svoboden, varen in topel svet. "Svet, v katerem sva lahko avtentična in neomajno kreativna. To je svet, ki sva ga v določeni obliki poznala že v otroštvu. Kot otroka sva mislila, da sva čarovnika, doma in v vrtcu pa sva se včasih oblekla v ženska oblačila," še pravita brata.

"Brata Predanič nastavljata ogledalo svetu, pa ne takega, v katerem bi se pri neonski luči zrcalila njegova gola realnost in krutost, ampak takega, skozi katerega je v zgodbi stopila Alica in na drugi strani odkrila čudežno deželo, poseljeno z arhetipskimi liki – naš svet, obrnjen na glavo. Njuni svetovi so pravljični, čarobni, nenavadni, nadrealni, nostalgični, skrivnostni. Niso dolgočasni, niso kakor doživljata resnični svet. Definirata jih prav v kontrastu z realnostjo. So drugačni od vsakdanjega življena, so pobeg, izlet. Pa vendar so pristni. V svoji proizvedeni iluziji so za avtorja pristnejši od realnosti, saj je iluzija njuna lastna kreacija, kjer se svet uklanja njuni volji in je povsem pod njunim nadzorom," je zapisal kustos Jure Kirbiš.

Razstava v UGM Studiu

Scenografijo, rekvizite in kostume izdelujeta ročno s tehniko kaširanega papirja in iz tekstila. Figure so postavljene v raznovrstne ambiente, včasih so s tehniko kolažiranja presajene na barvito in teksturirano podlago, drugič pred poslopja (tovarne, vile), načeta od časa, spet tretjič pa so liki posneti in situ v naravi ali pred kuliso. Vsi elementi njunega ustvarjanja, združeni v podobah, so na koncu filtrirani skozi digitalno sito, kjer jim je dodan zrnat občutek analogne fotografije, estektika domačih VHS posnetkov in nasičeno zamolkla barvna shema.

Alen in Robi Predanič sta avtorja videospotov za glasbene izvajalce in skupine z vsegas sveta. Njun videospot za pesmi Show Me Your Hand in C'mon ameriškega izvajalca Grega Hatema je bil prikazan na Festivalu slovenskega filma, Festivalu gejevskega in lezbičnega filma in Festivalu Tresk . Na slednjem je bil nominiran za najboljši slovenski videospot leta. Videospot za pesem Mushroom Kingdom avstralske skupine Sunfruits je bil predvajan na legendarni avstralski glasbeni televizijski oddaji Rage.

