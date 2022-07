Revija Stripburger na documenti 15

Stripburger sodeluje v projektu lumbung založnikov, ki združuje več kot 20 neodvisnih založnikov, umetnikov in kolektivov iz različnih koncev sveta

© Ilustracija: Janosch Feiertag

Slovenska stripovska revija Stripburger se bo od petka do nedelje predstavljala na documenti 15, eni največjih in najpomembnejših mednarodnih razstav in predstavitev sodobne umetnosti v svetu, ki vsakih pet let poteka v nemškem mestu Kassel.

Stripburger sodeluje v projektu lumbung založnikov, ki združuje več kot 20 neodvisnih založnikov, umetnikov in kolektivov iz različnih koncev sveta, katerih uredniške prakse in filozofije resonirajo z načeli kolektivnega delovanja in z vizijo ustvarjanja sodelovalne platforme za umetnost in kulturo, ki je v ospredju letošnje documente pod umetniškim vodstvom indonezijskega kuratorskega kolektiva Ruangrupa, so sporočili iz Stripburgerja.

Lumbug založnikov bo med 8. in 10. julijem v ruruHaus, enem od prizorišč letošnje documente 15 v središču Kassla. Tam bodo poleg Striburgerja še naslednji založniki in umetniki: portoriška La Impresora, Bananafish Books iz Šanghaja, kitajski Reading Room, consonni iz Baskije, mehiški Cooperativa Crater Invertido, Erick Beltran iz Španije, čilski HAMBRE, kenijska Jalada, Kayfa ta iz Egipta oziroma Jordanije, latvijski kuš!, Kutikuti s Finske, indonezijski Marjin Kiri, microutopias iz Urugvaja, Nieves iz Švice, Relampago iz Kolumbija, nemški Rotopol Press, Strapazin iz Švice, David Kaiza iz Ugande, malijski N'fana Diakite in Abdul Halik Azeez iz Šrilanke.

Uredniki, umetniki in organizatorji so se pred tem od marca letos srečevali na seriji spletnih zborovanj z namenom kreiranja mednarodne mreže neodvisnih založnikov za izmenjavo praks, strategij in orodij. Skupaj so razmišljali o različnih organizacijskih modelih in izzivih produkcije, distribucije in predstavljanja neodvisnih založniških projektov. Sodelovali so tudi pri oblikovanju javnega programa predstavitev, delavnic, debat, branj, razstav, pop-up knjižnega sejma in drugih dogodkov,

Stripburger bosta na documenti 15 zastopala urednica revije Tanja Skale ter vizualni umetnik in stripar Andrej Štular.

Iniciativa spodbuja dialog med umetniki, uredniki in založniki različnih provenienc, profilov in zanimanj - leposlovje, humanistika in kritična misel, sodobna vizualna umetnost, strip, artivizem itd., ter želi odpreti prostor in podpreti možnosti za sodelovanje v polju neodvisnega založništva. Cilj je ustvariti mednarodno mrežo neodvisnih založniških projektov, ki bo aktivno delovala in se razvijala tudi po izteku stotih dni documente 15 v Kasslu.

Indonezijski umetniški kolektiv Ruangrupa je documento 15 razvil na temelju indonezijske arhitekture lumbung, ki pomeni skupno skladišče riža, v katerem se presežek pridelka hrani v korist skupnosti. Lumbung kot umetniški in ekonomski model je zakoreninjen v načelih, kot so kolektivnost, medsebojno sodelovanje, izmenjava znanja, skupna raba ter pravična delitev virov v korist vseh, umetnike pa predstavlja kot tiste, ki "žanjejo" skupne koristi.