Kreativni tabor Sajeta letos skupaj s festivalom Od:vod

Od 5. do 10. julija na Sotočju pri Tolminu

Obojeni program

Od 5. do 10. julija bo na Stočju pri Tolminu potekal 23. kreativni tabor Sajeta. Letošnja novost je sodelovanje s festivalom Od:vod, s katerim bodo na Sotočje pripeljali elektronsko glasbo. Iz glasbenega in umetniškega programa so organizatorji izpostavili novosadsko zasedbo Obojeni program, ki bo predstavila najnovejši album 2021=41.

Sajeta že več kot dve desetletji deluje kot kulturno umetniški laboratorij v naravnem okolju ter za teden dni ustvari pogoje za izražanje sodobnih ustvarjalnih praks zunaj urbanih središč. Nastala je iz želje po preseganju žanrskih omejitev, cilj organizatorjev iz istoimenskega zavoda pa je tudi povezovanje raznolikega občinstva, brez generacijskih, socialnih ali geografskih razlik.

Festival je tokrat izpadel iz financiranja na ministrstvu za kulturo, zaradi česar so morali program prilagoditi in odpovedati več glasbenikov iz tujine. Zaradi tega bo program po besedah člana organizacijske ekipe Janeza Lebna nekoliko bolj slovensko obarvan. Letošnja novost je sodelovanje z gibanjem elektronske glasbe Od:vod, ki bo popestrilo konec tedna.

V šestih festivalskih dneh se bo po napovedih zvrstilo več kot 40 koncertov in glasbenih performansov z ustvarjalci iz osmih držav. Med izstopajoče zasedbe so uvrstili novosadsko skupino Obojeni program, ki deluje že štiri desetletja, a v Sloveniji redko nastopa.

Med nastopajočimi bodo tudi Gudio Möbius iz Berlina ter Lanhart Tapes v duu s Tijano Stanković iz Srbije. Iz Srbije pričakujejo tudi Svetlano Spajić, raziskovalko vokalnih tehnik različnih narodov, ki bo vodila eno od kreativnih delavnic.

Kontrabasist Tomaž Grom bo nastopil s tolkalcem Zlatkom Kaučičem, premiero pa bo na Sajeti doživel duo, v katerega sta se povezala stara znanca festivala Ana Kravanja iz tria Širom in kitarist Vitja Balžalorsky, znan iz sodelovanja z zasedbo Laibach. Boštjan Simon bo v navezi z Elvisom Homanom predstavil elektroakustični projekt Aug.Unis.

Izpostavljeni ustvarjalec bo primorski glasbenik Andrej Kobal, ki bo predstavil projekt GranuRise ter izvedel delavnico in predavanje z naslovom Izrazne možnosti v eksperimentalni elektronski glasbi.

Pripravili bodo tudi otroške delavnice, predstavitev knjige Blaža Kosovela Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, v filmskem delu pa si bo med drugim mogoče ogledati dokumentarec o zasedbi Širom in njenih nastopih po Sloveniji.