Zakaj nismo gledali košarke

Ni kriv Telemach, ampak – saj ni res, pa je – vlada Janeza Janše

Rosvita Pesek in Patrik Greblo v Odmevih

© TV Slovenija

V torek zvečer se je pravičniška Rosvita Pesek namenila narediti red. In je povabila v. d. direktorja TV Slovenija Patrika Grebla in v. d. odgovornega urednika športnega programa TV Slovenija Gregorja Peternela, da jima zastavi jasno vprašanje: Zakaj Slovenci, ta narod športnikov, ni mogel gledati prenosa košarkarske tekme med Slovenijo in Švedsko in pred tem tekme med Slovenijo in Hrvaško na nacionalni televiziji? Kako je to mogoče, to pač sodi na nacionalko, kako se je kaj takega lahko primerilo? In kaj je zdaj ta ništrc Sportklub, ki ga gledajo lahko le naročniki Telemacha, da ima pravice za te tekme, ko pa 70 odstotkov ljudi ni naročenih na ta program? Kdo nam to dela, kdo nam preprečuje, da bi spremljali Luko Dončića in Gorana Dragića, se je ogorčila Rosvita Pesek z dušnostjo matere naroda.