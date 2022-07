Film tedna: Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

Prva dva dneva, 9. in 10. julija, bo festival potekal v Ormožu, od 12. do 16. julija pa v Ljutomeru

V Ormožu in Ljutomeru bo od 9. do 16. julija potekal 18. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Za glavno nagrado hudi maček se letos poteguje pet celovečernih filmov, za hrupnega mačka pa sedem glasbenih dokumentarcev. Festival letos prinaša tudi Prleški pločnik slavnih in Nočno moro v Ulici trte.

V tekmovalnem programu se za najboljši celovečerec po izboru žirije potegujejo žanrsko različni filmi: tajvanska in finska grozljivka Žalost in Valjenje, irska črna komedija Moj brat je vampir ter trilerja iz ZDA in Španije Sledite ji in Zlotožnost. Gostje festivala bodo režiserka in producentka Sledite ji Sylvia Caminer ter scenarist in režiser Zlotožnosti Alfonso Zarauza in igralka v tem filmu Ledicia Sola.

V okviru filmskega programa bodo poleg petih celovečercev v tekmovalni kategoriji v dveh sekcijah, Slakov hudi maček in Melies d'argent, prikazali 25 kratkih filmov.

Izven tekmovalnega programa bodo prikazali 18 aktualnih žanrskih filmov, retrospektivo korejskega žanrskega filma, retrospektivi, posvečeni častnima gostoma festivala, ki sta letos igralec Robert Englund in režiser Jack Sholder, ter Začarani kino s programom za otroke in mladino. Posebej se bodo na festivalu poklonili stoti obletnici filma Nosferatu.

Na festivalu bodo javnosti prvič predstavili tudi igrano-dokumentarno serijo Inhumanum: Nečloveško ravnanje človeka v režiji Igorja Zupeta, ki je skupaj z Boštjanom Brezovnikom napisal tudi scenarij. Serija, ki je nastala na podlagi sodnih spisov in v sodelovanju s policijo, pravniki in forenziki, v ospredje postavlja vse razsežnosti in posledice umora.

Ljutomer bo od letošnjega Grossmannovega festivala bogatejši za Prleški pločnik slavnih, na katerem bo po vzoru Hollywooda zasijalo deset zvezd z imeni slavnih, ki so bodisi obiskali Ljutomer ali sodelovali na predhodnih Grossmannovih festivalih. To so Fritz Lang, Roger Corman, Ruggero Deodato, Josee Mojica Marins, Christopher Lee, Menahem Golan, Enzo G. Castellari, Franco Nero, Udo Kier in Gary Sherman. Poleg tega bodo na prvi dan festivalskega dogajanja v Ljutomeru enajsto zvezdo odkrili častnemu gostu Englundu, ki je z likom Freddyja Kruegerja ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma.

Drugi častni gost letošnjega festivala je velikan žanrskega filma Jack Sholder, ki je svoj prvi film Alone in the Dark posnel leta 1982. Čez tri leta je sledilo Maščevanje v Ulici brestov. Njegov najbolj znan film je Skrivač iz leta 1987.

Englund in Sholder bosta na zaključni prireditvi dobila častni festivalski nagradi. Sholder bo tudi predsedoval žiriji za najboljši celovečerni film.

Festival po dveh pademičnih izdajah letos ponovno spremlja bogat spremljevalni programom s koncerti, predstavitvami knjig, subkulturno tržnico ter različnimi delavnicami - o realizaciji žanrskega celovečernega filma v Sloveniji skozi oči avtorja, filmski kritiki in filmskem fanzinu. Pripravili bodo tudi mali delavnici groze ter maske in posebnih učinkov. Za otroke so pripravili ustvarjalne delavnice s skupnim naslovom Zombarije.

Festival bo obogaten tudi s predstavitvami knjig. Med drugim bo filozof Peter Mlakar predstavil svojo novo knjigo Drugačni svet.

Na ulice Ljutomera se letos vrača znameniti marš zombijev, na čelu katerega bo letos Zombi marching band, kot se je za to priložnost poimenoval Pihalni orkester Ljutomer, ki letos praznuje sto let.

Spremljevalni zabavni program so letos poimenovali Nočna mora v Ulici trte. Med drugim prinaša izbiro vinskega šampiona hudi maček ter prvi Grossmannov fantastični dvoboj med izbranimi lokalnimi vinarji in kraft pivovarji.