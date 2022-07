»Tu smo, da živimo skupaj, ne zgolj sobivamo, se vam ne zdi?«

Poletna šola, ki se povezuje z vsem možnim

© arhiv Mladine

V ponedeljek se je v Cankarjevem domu pričela poletna šola Design+Science, soorganizirajo jo Univerza v Ljubljani in izobraževalno društvo PiNA, pridružila pa sta se jim še mednarodna partnerja: Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij Umetniške akademije v Splitu in Inštitut Joanneum Univerze uporabnih znanosti v Gradcu.

Poletna šola traja pet dni, program je napolnjen od jutra do večera. Sodelujoči bodo lahko slišali številna predavanja strokovnjakov na področju dizajna in drugih področij, povezanih z njim, kot so družbene vede, arhitektura, literatura in kulturologija. Popoldne bodo sodelujoči delali v skupinah, v katerih bodo tekom tedna ustvarili projekt, ki ga bodo v petek predstavili.

»Poletna šola traja pet dni, a je učenje v tem času zelo intenzivno, ni tako, kot ko se učiš dve uri na teden, tu je to veliko bolj skrčeno in zato tudi bolj produktivno,« pojasni eden izmed treh vodij skupin, Emil Kozole. Kozole je sicer tudi docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO), poleg tega pa je član studia Ljudje, član kolektiva Feštreš, z Denisom Adanalićem pa ustvarja podkast Bring to front, ki je »izključno o dizajnu in tudi ostalih stvareh.«

Skupino vodi še Nejc Prah, leta 2017 prejemnik velike Brumnove nagrade in leta 2020 prejemnik nagrade Prešernovega sklada za oblikovalske dosežke zadnjih treh let. Med drugim je oblikoval tudi podobo 33. Grafičnega bienala. Prah je obiskoval univerzo Yale v ZDA in delal za Bloomberg Newsweek, leta 2019 pa se je vrnil v Ljubljano, ker je odprl lasten studio.

Tretja vodja skupine pa je gostja iz Gradca, Sigrid Bürstmayr, ki dela na Inštitutu Johanneum. Je »oblikovalka razstav po izobrazbi in aktivistka oblikovalka po srcu.« Izsledke svojih raziskav je predstavljala Valenciji, Ciudad de Mexicu, Istanbulu in na dogodku TEDx Lend v Grazu.

Tema letošnje poletne šole, sicer druge zapovrstjo, je sobivanje. Sobivanje bodo ta teden raziskovali v treh sklopih, treh relacijah: človek-človek, človek-narava in človek-tehnologija. »Na Zemlji živi okoli 8,7 milijonov različnih vrst. Mi, ljudje, smo edini predstavniki med vsaj osmimi človeškimi vrstami, ki so z nami obstajale 300.000 let nazaj. Zaradi naše imperative napredka smo v procesu izbrisa ene vrste za drugo, kar naredi nas, ljudi, dominantno vrsto na tem planetu … Tu smo, da živimo skupaj, ne samo da sobivamo, se vam ne zdi?« lahko preberemo na spletni strani poletne šole.

Ekipa poletne šole poskuša skozi predavanja, pogovore in delo v skupinah ugotoviti, kaj sodelujočim sobivanje kot izjemno širok pojem sploh pomeni in na podlagi tega izdelati zanimive in unikatne izdelke, ki to subjektivno razumevanje pojma znotraj skupine izrazijo. Organizatorji želijo sodelujoče naučiti dela in komunikacije v skupini, pokazati jim multidisciplinarni potencial dizajna v intersekciji z mnogimi drugimi vedami.

Eden izmed sodelujočih, tridesetletni Rafaelo iz Španije, ki je iskal enotedensko poletno izobraževanje, je navdušen nad tem, da »so tu ljudje iz celotne Evrope, lepo je spoznati ljudi z različnimi profesionalnimi ozadji.« Mladi so na poletno šolo res prišli iz celotne Evrope, iz kar dvajsetih različnih držav. Prejšnjo, prvo leto so sodelujoči prihajali iz osmih držav. Če predvidevamo takšno eksponentno rast, bo poletna šola Design+Science kmalu ne samo evropska, temveč svetovna.