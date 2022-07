Film tedna: Neverjetno, a resnično

Očarljivo trapasta in neskončno zabavna komedija Quentina Dupieuxa

V Kinodvoru bo od 19. julija na ogled komedija Neverjetno, a resnično v režiji francoskega mojstra absurda Quentina Dupieuxa, v katerem s pomočjo satire raziskuje nekatere obsesije današnjega človeka: iskanje večne mladosti in željo po moči.

"Bojiva se, da naju boste imeli za nora, če poveva to zgodbo." Tako se začne očarljivo trapasta in neskončno zabavna komedija Quentina Dupieuxa. Alain in Marie se preselita v sanjsko hišo v predmestju. Toda nepremičninski agent ju je posvaril: kar se skriva v kleti, jima lahko za vedno spremeni življenje …

"Tisti, ki so videli Dupieuxovo čudaško komedijo Semiš jakna z Jeanom Dujardinom v vlogi morilca z režiserskimi ambicijami, obsedenega z modno superiornostjo svoje semiš jakne, ali pa katero drugih režiserjevih norih pustolovščin, bodo imeli približno predstavo o tem, kaj lahko pričakujejo od njegove najnovejše eskapade. Morda so tudi upravičeno v dvomih, ali naj se jim Dupieuxovi filmi zdijo očarljivi ali neznosni. Sam v nekaterih pogledih še vedno nisem povsem prepričan. Neverjetno, a resnično ima noro premiso, za katero Dupieux zelo verjetno ni imel pojma, kako jo razviti. Pa vendar sem se kar pogosto zalotil pri glasnem smehu. Popolna prismojenost in zenovska nesmiselnost sta zabavni. V filmu je nekaj Charlieja Kaufmana, Spika Jonzeja in zgodnjega Woodyja Allena, vse skupaj zmešano s francosko različico serije Carry On," je zapisal Peter Bradshaw v The Guardianu.

Quentin Dupieux, rojen leta 1974 v Parizu, je režiser in ustvarjalec elektronske glasbe. Konec devetdesetih je posnel niz oglasov za kavbojke Levi’s, skladba Flat Beat, ki jo je ustvaril za kampanjo, pa je bila v tistem času velika uspešnica. Pod umetniškim imenom Mr. Oizo je kasneje izdal še albume Analog Worms Attack, Moustache (Half a Scissor) in Lambs Anger. Leta 2007 je zrežiral filmski prvenec Steak, tri leta pozneje pa se je v sekcijo Teden kritike festivala v Cannesu uvrstil z Gumo (Rubber, 2010), zgodbo o avtomobilski pnevmatiki, ki se odpravi na morilski pohod. Sledili so celovečerci Narobe svet (Wrong, 2012), Wrong Cops (2013), Réalité (2014) in Au poste! (2018).

Njegov film Semiš jakna (Le Daim), zgodba o moškem, ki je obseden s svojo usnjeno jakno, je bil leta 2019 prikazan v sklopu Štirinajst dni režiserjev festivala v Cannesu. Lani smo na rednem sporedu Kinodvora predvajali režiserjev predzadnji film Mandibule (Mandibules, 2020), odbito komedijo o dveh prijateljih, ki v prtljažniku avtomobila odkrijeta orjaško muho. Tako kot Mandibule smo si tudi Gumo, Narobe svet in Semiš jakno lahko ogledali v sekciji Ekstravaganca na Ljubljanskem filmskem festivalu. Film Neverjetno, a resnično je svetovno premiero doživel na letošnjem Berlinalu, v Cannesu pa so maja predstavili režiserjev najnovejši celovečerec Fumer fait tousser.

-IWD4NwgeDI