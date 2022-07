John Malkovich v Ljubljani

Ameriški igralec bo nocoj nastopil v Cankarjevem domu

John Malkovich

© Festival Ljubljana

V Cankarjevem domu bo danes, 18. julija v okviru 70. Ljubljana Festivala na ogled glasbeno-gledališka predstava z naslovom Glasbeni kritik, ki prikazuje odklonilno in ponekod posmehljivo držo glasbenih kritiko. V naslovni vlogi nastopa ameriški igralec John Malkovich, spremlja pa ga skupina glasbenikov.

Gonilna sila projekta je Aleksej Igudesman, ki je študij violine končal na dunajski Akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti, njegovi talenti in kariera, v kateri je sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov (Gidon Kremer, Julian Rachlin, Vadim Repin), pa segajo tudi na področje kompozicije, dirigentske prakse, igralstva in komedije.

Glasbeni kritik je glasbeno-gledališka predstava, v kateri je Igudesman zabavno in provokativno združil izvedbe znanih del skladateljev preteklosti in sedanjosti (Bach, Beethoven, Piazzolla, Kancheli idr.) in prvih odzivov kritikov nanje, ki se nam danes zdijo zaradi neodobravajočega tona nekoliko nenavadni. K sodelovanju je pritegnil ameriškega igralca Johna Malkovicha, ki je na odru Ljubljana Festivala v vlogi pripovedovalca že stal leta 2017. Malkovich se s karizmatičnim nastopom povsem vživi v odklonilno in mestoma posmehljivo držo glasbenih kritikov del glasbenih mojstrov, ki jim še danes radi prisluhnemo.

Predstava z izvirnim konceptom in izvrstnimi glasbeniki igralci nas zabava in hkrati opominja, da umetnostni kritik vedno znova stopa po tankem ledu osebnih prepričanj, družbenih norm in resnične umetnosti. Ob Malkovichu in Igudesmanu bodo nastopili še violinistka So-Ock Kim, violist Max Baillie, violončelist Thomas Carroll, pianist Hyung-ki Joo in flavtist Massimo Mercelli, prisluhnili pa bomo delom J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, J. Brahmsa, R. Schumanna, C. Debussyja, S. Prokofjeva, E. Ysaÿeja, G. Kančelija, A. Piazzolle, A. Igudesmana.

d9TuPjydXm0