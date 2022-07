Marina Abramović se podaja v svet nezamenljivih žetonov

Umetnica upa, da bodo njeni NFT-ji navdihnili novo generacijo junakov

V svet nezamenljivih žetonov (non-fungible tokens - NFT) se je podala tudi svetovno znana umetnica performansa Marina Abramović, ki upa, da bodo njeni NFT-ji navdihnili novo generacijo junakov. NFT-ji, nezamenljivi digitalni predmeti, kot so fotografije ali videi, so sicer že kar nekaj let prisotni na umetniškem trgu.

Marina Abramović sedi na belem konju in nosi belo zastavo, kar je kratek del njenega videa Junak iz leta 2001, ki ga je posvetila svojemu pokojnemu očetu. Zdaj bo ta del videoposnetka na voljo kot NFT. Del izkupička od prodaje bo namenjen za štipendije za ljudi z idejami, "da svet postane boljši, lepši", je po poročanju nemškega portala Deutsche Welle pojasnila Marina Abramović.

Po poročanju revije Highsnobiety se 6500 NFT-jev od začetka tega tedna prodaja na platformi Tezos, ki sta jo umetnica in Kulturi inštitut radikalne sodobne umetnosti (Circa) izbrala z razlogom, ker naj bi šlo za okolju bolj prijazno in energetsko manj intenzivno platformo od drugih. Kupcem so na voljo posamezne podobe v formatu jpg ali zaporedje podob v formatu gif, pri čemer je cena za posamezno podobo 150 britanskih funtov ali dobrih 176 evrov.

Za Marino Abramović naj bi NFT-ji pomenili povsem nov način združevanja preteklosti in sedanjosti s prihodnostjo. Umetnica, ki ji ni tuje raznoliko tveganje v imenu umetnosti, s tem projektom tudi ni več omejena zgolj na lastno telo. Pri svojih 75-letih sedaj pogleduje v prihodnost in na dediščino, ki jo bo pustila za seboj. Z vstopom v ta novi tehnološki prostor je cilj umetnice navdihniti in spodbuditi povsem novo generacijo junakov, da razsvetlijo svet, ki naj bi po njeni oceni močno potreboval upanje.

1G39d4lRVrM