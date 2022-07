»Antisemitizem je mogoče najti v vseh političnih smereh brez izjeme«

Potujoča razstava #LastSeen

Nemška ministrica za kulturo Claudia Roth

© Stephan Roehl / Flickr

V luči antisemitske afere, ki pretresa letošnjo documento 15 v nemškem Kasslu, so znameniti arhivi Arolsen, mednarodni center o nacističnem preganjanju, v središču Kassla postavili potujočo razstavo #LastSeen. Podobe nacističnega preganjanja so na ogled na tovornjaku iz tistega časa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razstava se ukvarja tudi z iskanjem doslej neznanih fotografij nacističnih deportacij in novim razumevanjem teh podob.

"Antisemitizem je žal še vedno del vseh delov družbe in ga je mogoče najti v vseh političnih smereh brez izjeme," je ob odprtju razstave v Kasslu povedala direktorica arhivov Arolsen Floriane Azoulay. Dodala je, da antisemitske podobe na umetniškem delu Ljudska pravičnost, ki so ga odstranili kmalu po začetku documente, ne bi mogle biti prikazane bolj v ospredju kot prav na eni najbolj priznanih umetniških razstav na svetu. "A odstranitev ni rešila težave antisemitizma," je še opozorila.

Odprtje razstave v Kasslu je podprla tudi nemška ministrica za kulturo Claudia Roth, ki je ob tej priložnosti poudarila, da si ne gre zatiskati oči pred antisemitskimi odkloni na letošnji documenti - "tudi in prav zato, ker gre za umetnost".

"Odgovornost naše države in vseh nas je, da antisemitizem, rasizem in izključevanje nimajo mesta v umetnosti, kulturi in naši celotni družbi," je še poudarila ministrica.

Prvotno bi morala biti potujoča razstava #LastSeen od 21. julija do 3. avgusta na ogled v nemškem Saarbrücknu, a so načrte spremenili prav zaradi dogajanja okoli documente 15 in bo sedaj do 14. septembra na ogled v Kasslu.