IZJAVA DNEVA

"Ko sem prišel na avdicijo, sem bil zelo zagorel in mišičast, surfer pač. Imel sem tudi dolge, svetle lase in visoko čelo – vzel sem merilnik za olje izpod pokrova svojega majhnega, japonskega športnega avtomobila in si z oljem počesal lase nazaj tako, da so se mi prilepili ob lobanjo. Iz pepelnika v avtu sem privlekel ogorek ter pepel zmešal s slino in si narisal podočnjake. To je star gledališki trik, videti je zelo naravno, kot da imaš vdrte oči. Na avdiciji sem se šel tisto staro otroško igro: kdo lahko dalj časa strmi, ne da bi utripnil z vekami. Ko sva se z Wesom pogovarjala, sem preprosto bolščal vanj brez mežikanja. Bolj me je zanimalo, bolj sem buljil. Zelo banalen pristop, vem, ampak mislim, da je pomagalo."

"Ampak najbrž je bil še nek drug razlog, če sem iskren. Visok sem samo 177 cm in imam ozek obraz, ampak široka ramena, ramena večjega možaka. Ravno zato, ker imam ozek obraz, se da nanj nanesti prostetiko, pa moja glava še vedno ne bo videti nenaravno velika v razmerju s telesom. Wesa in Boba Shaya je maska namreč zelo skrbela. Onadva mi tega sicer nikoli nista omenila, le neki masker je, medtem ko mi je packal tone lepila na obraz, pripomnil: "Hudiča, idealen obraz za to sranje imaš.“ Lahko, da je bilo tako preprosto, ne vem."

(Robert Englund, filmski Freddy Krueger, v intervjuju za MMC RTV Slovenija o avdiciji za Nočno moro na Ulici Brestov)