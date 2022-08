Fotografska razstava, ki je povezala 19 slovenskih rek, 19 fotografov in 29 varuhinj rek

Razstavo, ki bo vse do leta 2024 potovala po vsej Sloveniji, bodo spremljale okrogle mize, delavnice za lokalne aktiviste in otroke ter umetniški dogodki

Reka Soča

© Wikipedia

V Parku Pečno v Kanalu bodo danes, 17. avgusta ob 17. uri odprli skupinsko fotografsko razstavo z naslovom Varuhinje rek, ki je povezala 19 slovenskih rek, 19 fotografov in 29 varuhinj rek. Odprtju razstave bo sledil koncert Nike Solce in pogovor o civilno-družbenih prizadevanjih proti dolgoletnemu onesnaževanju Soče, celotne narave in človeškega okolja v Soški dolini z Manuelo Korečič in Mihom Steglom, predstavnikoma civilne iniciative Danes!, ter Danielom Rojškom Dančem, poklicnim varuhom narave

Na razstavi bodo na ogled dela fotografov in fotografinj: Arneja Hodaliča, Boruta Peterlina, Barbare Čeferin, Katje Bidovec, Mateja Pušnika, Boruta Krajnca, Mete Krese, Uroša Abrama, Petra Gedeija, Katje Jemec, Nike H. Praper, Vedrana Tomšiča, Stojana Spetiča, Matica Zormana, Tereze Kozinc, Ajde Zupan, Boštjana Selinška, Mance Juvan in Matjaža Krivica.

Razstavo, ki bo vse do leta 2024 potovala po vsej Sloveniji, bodo spremljale okrogle mize, delavnice za lokalne aktiviste in otroke ter umetniški dogodki.

Projekt Varuhinje rek, ki ga vodita Alja Bulič iz ustvarjalnega kolektiva Hupa Brajdič in Erik Valenčič, je namenjen osveščanju o pomenu varovanja vodotokov ter spodbujanju aktivnega državljanstva na tem področju. Projekt povezuje prizadevanja za varovanje narave in človeških okolij z raznolikimi umetniškimi pristopi. Osrednji del projekta je prav skupinska fotografska razstava, ki jo zaznamujeta dva osrednja motiva: slovenske reke in njihove varuhinje.

Pod ilustracije, oblikovanje in video projekta se podpisuje Sabell-Christina Fabian, Nika Solce pa je avtorica glasbe in besedila za pesem Reka.

Z razstavo in spremljajočimi dogodki želijo snovalci projekta vplivati tudi na lokalne politične predstavnike, da problematiki zaščite vodotokov namenijo več pozornosti in poskušajo najti rešitve za konkretne lokalne izzive ter poleg fotografov in ljubiteljev fotografije nagovoriti še naravovarstvenike, ljubitelje narave - taborniška, ribiška, rekreativna in druga društva ter posameznike -, mlade in šolske otroke, angažirane kulturnike, turiste, novinarje ter predstavnike različnih civilnodružbenih iniciativ in lokalnih skupnosti.