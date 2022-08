Film tedna: Letni Kinodvor na Kongresnem trgu

Štiri brezplačne projekcije filmskih klasik

Razpoložena za ljubezen

Kinodvor bo na Kongresnem trgu po enoletnem premoru znova ponudil izbor nekaj filmskih klasik. Med 22. in 25. avgustom bodo prikazali štiri filmske stvaritve, posvečene pomembnim filmskim obletnicam. Projekcije letnega kina na Kongresnem trgu, ki bo letos zaživel že osmič, bodo brezplačne, na sporedu pa bodo ob 21. uri, tudi v primeru dežja.

Letni Kinodvor bo v ponedeljek, 22. avgusta, odprla projekcija komedije Ernesta Lubitscha, s katero se bodo spomnili 80-letnice filma in 130. obletnice režiserjevega rojstva. Komedija o nacizmu je bila posneta leta 1942 in postavljena v okupirano Varšavo. Ogorčeni kritiki so jo ob premieri kritizirali kot neokusno, danes pa velja za eno Lubitschevih največjih mojstrovin - dokaz, da se je s humorjem mogoče postaviti po robu vsem oblikam zatiranja.

V torek bo na sporedu projekcija filma Wonga Kar Waija Razpoložena za ljubezen iz leta 2000, ki jo posvečajo igralcu Tonyju Leungu ob njegovi 60-letnici. Zgodba o skrivnostih ljubezni in bežnosti življenja, ne sodi le med najbolj romantična dela v zgodovini sedme umetnosti, temveč se pogosto znajde tudi na lestvicah najboljših filmov vseh časov.

V sredo, 24. avgusta, se bodo s filmom Sullivanova potovanja iz leta 1941 poklonili 100. obletnici igralke Veronice Lake. Kot so zapisali v Kinodvoru, komična mojstrovina Prestona Sturgesa sodi med najboljše hollywoodske satire in predstavlja enega od vrhuncev v karieri enega največjih genijev screwball komedije.

Letni Kinodvor na Kongresnem trgu se bo zaključil v četrtek, 25. avgusta, ko bo na sporedu Kabare v režiji Boba Fosseja, od katerega letos mineva 50 let. "Barviti, žgečkljivi, a tudi presenetljivi mračni muzikal, postavljen v zadnje dni hedonističnega weimarskega Berlina, je 'čudovito dekadentno' Lizo Minnelli pred 50. leti izstrelil med superzvezde" ter si prislužil zlati globus za najboljši film v kategoriji muzikalov in komedij ter osem oskarjev, vključno za najboljšo režijo in igralko.

Filmi bodo predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi in angleškimi podnapisi. S projekcijami na prostem se mestni kino postavlja ob bok primerljivim projektom s področja kulturnega turizma v Locarnu, na Dunaju, v Parizu, Londonu in Bologni.