Film o Garfieldu

Prvi v celoti animirani celovečerec o slavnem ciničnem oranžnem mačku, ki ima rad lazanjo, kavo in daljinca za TV

Garfield se je prvič pojavil v stripih leta 1978 in kmalu obveljal za najslavnejšega mačka na svetu.

© Wikipedia

Dolgo pričakovani animirani film s slavnim stripovskim likom ležernega mačkona Garfielda, ki ga je pred več kot 40 leti ustvaril Jim Davis, bo po napovedih filmske revije Variety luč sveta ugledal februarja 2024. To bo prvi v celoti animirani celovečerec o slavnem ciničnem oranžnem mačku, ki ima rad lazanjo, kavo in daljinca za TV.

Garfield, ki se je prvič pojavil v stripih leta 1978 in kmalu obveljal za najslavnejšega mačka na svetu, je, kot so spomnili pri reviji Variety, doživel le dve filmski priredbi - z Billom Murrayem, ki mu je posodil glas. Po filmih Garfield (2004) in Garfield 2, podnaslovljenim A Tail of Two Kitties, ki je bil prikazan leta 2006, se je franšiza preusmerila na snemanje na drugih nosilcih.

Novica o Garfieldovi animirani vrnitvi se je tako prvič pojavila leta 2016, ko si je pravice pridobila družba Alcon Entertainment. Čeprav je projekt več let miroval, so se lani novice o filmu, ki naj bi nastajal pod okriljem studia Sony, okrepile.

Čeprav so podrobnosti o prihajajočem filmu, ki naj bi v kinematografe prišel 16. februarja 2024, kar bo 20 let po prvem Garfieldu, še vedno skope, naj bi po poročanju medijev v produkciji sodelovalo kar nekaj zvezdnikov.

Glas bo slavnemu mačku tokrat posodil ameriški igralec Chris Pratt, ki je znan zlasti po vlogah v znanstvenofantastičnih akcijskih filmih, zadnja leta pa se loteva tudi projektov na področju animiranega filma, med drugim je svoj glas posodil junaku Nintenda Super Mariu. Film režira Mark Dindal, Disneyjev veteran, ki znova sodeluje s scenaristom Davidom Reynoldsom.

V animiranem filmu se bo prvič v zgodovini predstavil oče naslovnega junaka. Garfieldovemu očeta Vica bo "igral" Samuel L. Jackson, ki je letos že posodil glas mačku v animirani komediji Kung fu tačke. Ali bo v filmu nastopila tudi Garfildova mama, še ni znano.

Svoj glas bo prispevalo tudi več drugih zvezdniških igralskih imen, kot so Ving Rhames, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham in Cecily Strong, še piše Variety.

7lwZjbSZw6s

GV5y4yTDtBI

BLTnQko_Lz4