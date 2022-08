Na Ptuju 20 pesnic in pesnikov iz desetih držav

S pesniškim branjem udeležencev katalonsko-slovenske prevajalske delavnice in odprtjem razstave Viktorije Potočnik danes v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih začenjajo 26. Dneve poezije in vina. Na festivalu z osrednjim dogajanjem na Ptuju se bo do konca tega tedna predstavilo skupno 20 pesnic in pesnikov iz desetih držav.

"Festival zagotovo izstopa po jasnosti koncepta in veličini pesniških imen, ki jih pripeljemo. Letos bosta posebna gosta ameriška pesnica Carolyn Forche in poljski pesnik Tomasz Rožycki, obema sta izšli tudi dvojezični zbirki njunih pesmi," je povedal programski vodja festivala Aleš Šteger.

Kuratorka je tokrat Kristina Kočan, ki je do zdaj sodelovala na festivalu tudi kot gostujoča pesnica. "Pri izbiri se mi je zdela najbolj pomembna kakovost in to, da je plejada teh vrhunskih avtorjev generacijsko, kulturno, politično in družbeno raznovrstna, njihove poetike pa raznorodne. Izbrala sem avtorje, ki so samosvoji in jih zanimajo sveži pristopi, saj se mi je zdelo pomembno, da bomo slišali, kaj vse zmore sodobna poezija," je povedala.

S festivalom nadaljujejo tradicijo Odprtega pisma Evropi, s katerim zadnja leta izbrani vrhunski pesniki in pesnice nagovarjajo Evropo in pri tem izpostavijo težave, ki se jim zdijo najbolj pereče. Letošnje, že šesto pismo je napisala in ga bo v četrtek prvič javno prebrala Chus Pato.

Letošnji Dnevi poezije in vina se bodo začeli v Pomurju s pesniškimi branji in literarno prevajalsko delavnico, ki bo v središče postavila sodobno katalonsko poezijo. Gostje dogodkov na Petanjcih in Ljutomeru, pozneje pa še v Ormožu, bodo katalonski pesniki Anna Aguilar-Amat, Anna Gual in Jordi Julià, ki bodo sodelovali na katalonsko-slovenski literarno-prevajalski delavnici v družbi slovenskih kolegov Ane Svetel, Ivana Dobnika in Milana Jesiha ter prevajalke in pisateljice Simone Škrabec.

Med slovenskimi avtorji, gosti festivala, bo letos v središču Vinko Möderndorfer, ki bo nastopil na več dogodkih, na enem od njih, na pogovoru v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, pa bodo odprli tudi razstavo njegovih literarnih del.

Ptujska Mestna tržnica bo ob večerih med 25. in 27. avgustom prizorišče Velikih večernih pesniških branj, na katerih bodo svojo poezijo občinstvu predajali vsi gostje festivala, sledili bodo večerni koncerti z glasbenimi skupinami Elis Noa, Hamo & Tribute 2 Love, Moveknowledgement ter Masayah.

Glavnina dogajanja Dnevov poezije in vina bo znova potekala na Ptuju, nekateri dogodki pa bodo potekali med drugim tudi v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Krškem, Vitomarcih, Ormožu, Petanjcih ter v Potrni v Avstriji. Skupno se bo zvrstilo več kot 60 festivalskih dogodkov, kot so večerna pesniška branja in pogovori ter prevajalske delavnice.

Nova programska sklopa sta Pesniški posvet ter Poezija, glasba & vino, s katerima želijo povezati različne umetniške prakse in spodbuditi dialog med vsemi vpletenimi. S festivalom bodo 27. avgusta zaključili vinsko kulinarični dogodek Poezija vina.