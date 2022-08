Maraton kratkih filmov

Letošnji maraton ustvarjanja kratkega filma Muvit/6x60 se vrača z delno izvedbo v živo

© Arhiv organizatorja

Po dveh letih virtualnega filmskega ustvarjanja in druženja se letošnji maraton ustvarjanja kratkega filma Muvit/6x60 vrača z delno izvedbo v živo. Avanturo filmskega ustvarjanja pričenjajo danes opoldne s startom prek spleta, sodelujoči pa bodo imeli 60 ur za oddajo svojih materialov. Zmagovalce bodo razglasili na prireditvi v petek v Mariboru.

"Sodelovanje na Muvit/6x60 sprosti izredno veliko kreativne energije in ne le organizatorji, tudi tekmovalci so si želeli tega večera v živo, ter ga doživeti v množičnem številu. Ko njihov film dobi priložnost zablesteti na velikem platnu ter navdušiti zbrano občinstvo," je povedal direktor in idejni vodja Muvit/6x60 Gregor Graf.

Po njegovih besedah je bil Muvit/6x60 vedno skupna izkušnja, pa naj bo med ustvarjanjem ali spremljanjem zaključnega večera prek spletnih kanalov. "Je večer, ko se delijo izkušnje in zgodbe s terena. Veseli smo, da ga bomo letos spet doživeli, kot smo ga najbolj vajeni," je dodal.

Osnovni namen projekta je spodbuditi in aktivirati mlade, da napišejo scenarij, posnamejo, zmontirajo in oddajo vsaj šest minut dolg film, in to v le 60 urah. Vse ekipe so soočene z enakimi usmeritvami, ki jim morajo slediti pri ustvarjanju filma.

"Čeprav vse ekipe dobijo enake usmeritve, se je v preteklih letih izkazalo, da ustvarjalnost resnično ne pozna meja in navdih ustvarjalce popelje na povsem različna raziskovanja. Največji talenti vsekakor ne ostanejo neopaženi, saj se je Muvit v preteklosti že izkazal kot odlična odskočna deska za prihodnje udejstvovanje na avdiovizualnem področju," izpostavlja organizator.

Nekdanji udeleženec Muvita Matej Rimanič je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejel glavno nagrado v tekmovalni kategoriji kratki film na TikToku.

Strokovni žiriji Muvit/6x60 se je letos priključila igralka Maja Martina Merljak, ki je pravkar sredi študija scenaristike in režije. Člana žirije sta še Rahela Jagrič Pirc in Dominik Istenič. Nagradili bodo prve tri ekipe, ki jih bodo razglasili na zaključni prireditvi v kinodvorani Cineplexx Maribor.

G14bZG0c8F8