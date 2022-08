Komedija o nacizmu

Komedijo Biti ali ne biti so ogorčeni kritiki ob premieri označili za neokusno, danes pa velja za eno Lubitschevih največjih mojstrovin ‒ dokaz, da se je s humorjem mogoče postaviti po robu vsem oblikam zatiranja

Biti ali ne biti

S filmom Ernesta Lubitscha Biti ali ne biti, komedijo o nacizmu, posneto leta 1942 in postavljeno v okupirano Varšavo, se bo drevi začel Letni Kinodvor na Kongresnem trgu. Do 25. avgusta bodo prikazali štiri vrhunske filmske stvaritve, posvečene pomembnim filmskim obletnicam.

Varšava, avgust 1939. Po ulicah poljske prestolnice se sprehaja nihče drug kot – Adolf Hitler. Adolf Hitler v Varšavi, ko v Evropi še vlada mir, in to povsem sam? Ga morda zanimajo delikatese gospoda Masłowskega? Nemogoče, saj je vegetarijanec! A le kako se je znašel tam? Kaj se je zgodilo?

Gledališki ansambel, ki ga vodi igralski par Joseph in Maria Tura, pripravlja igro o »možakarju z malimi brčicami« in njegovi »smešni ideologiji«. Toda ko izbruhne vojna, se pisana druščina igralcev nepričakovano zaplete v ravno tako nevarno kot zabavno vohunsko spletko, v kateri bo moral Joseph Tura, »tisti veliki, veliki poljski igralec«, odigrati vlogo svojega življenja …

"Očitajo mi tri glavne grehe – da sem prekršil vsa pravila, ker sem melodramo mešal s satirično komedijo ali celo farso; da sem ogrozil naša vojna prizadevanja, ker sem nacistično grožnjo obravnaval preveč lahkotno; in da sem pokazal skrajno slab okus, ker sem za ozadje komedije izbral sodobno Varšavo. /…/ Naveličan sem bil dveh uveljavljenih, priznanih receptov: drame s komičnim oddihom in komedije z dramskim oddihom. Odločil sem se posneti film, ki ne bo nikomur in v nobenem trenutku ponujal oddiha od ničesar; ki bo dramatičen, kadar bodo zahtevale okoliščine, ter satiričen in komičen, kadarkoli bo potrebno. Lahko ga imenujejo tragična farsa ali pa farsična tragedija – meni je vseeno in občinstvu tudi," je zapisal režiser Ernst Lubitsch

Projekcijo filma Razpoložena za ljubezen v torek posvečajo igralcu Tonyju Leungu ob njegovi 60-letnici. Film Wonga Kar Waija, zgodba o skrivnostih ljubezni in bežnosti življenja, ne sodi le med najbolj romantična dela v zgodovini sedme umetnosti, temveč se pogosto znajde tudi na lestvicah najboljših filmov vseh časov, Leungu pa je prinesla nagrado za najboljšega igralca v Cannesu.

V sredo se bodo s filmom Sullivanova potovanja poklonili 100-letnici igralke Veronice Lake. Komična mojstrovina Prestona Sturgesa sodi med najboljše hollywoodske satire in morda predstavlja vrhunec v karieri enega največjih genijev screwball komedije.

Zaključili bodo s Kabaretom Boba Fosseja. Barviti, žgečkljivi, a tudi presenetljivi mračni muzikal, postavljen v zadnje dni hedonističnega weimarskega Berlina, je "čudovito dekadentno" Lizo Minnelli pred petdesetimi leti izstrelil med superzvezde ter si prislužil zlati globus za najboljši film v kategoriji muzikalov in komedij ter osem oskarjev, vključno za najboljšo režijo in igralko.

