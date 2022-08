Margarethe von Trotta bo prejela evropsko filmsko nagrado za življenjsko delo

Kot so sporočili z akademije bo častna gostja na podelitvi 10. decembra v Reykjaviku

Margarethe von Trotta

© Claude Piscitelli / Flickr

Nemška igralka, režiserka in scenaristka Margarethe von Trotta bo na letošnji 35. podelitvi evropskih filmskih nagrad Evropske filmske akademije prejela nagrado za življenjsko delo. Kot so sporočili z akademije, bo častna gostja na podelitvi 10. decembra v Reykjaviku. Prenos bo v živo na njihovi spletni strani.

Margarethe von Trotta se je rodila v Berlinu, odraščala pa je z materjo v nemškem mestu Düsseldorf. Svojo kariero je začela kot igralka v gledališču in v filmih Rainerja Wernerja Fassbinderja in Volkerja Schlöndorffa.

Kmalu je postala vodilna režiserka evropskega avtorskega filma, predvsem zaradi aktivnega boja proti pornografiji in mizoginiji. V svoji filmski karieri se najraje sooča z ženskimi zgodbami. Takšen je tudi njen režijski prvenec Drugo prebujenje Christe Klages, ki pripoveduje zgodbo treh ropark, ki si želijo poplačati dolgove dnevnega centra.

Leta 1981 je za film Marianne & Juliane o novinarki in teroristki Christiane in Gudrun Ensslin prejela zlatega leva v Benetkah, nato pa še dve nemški filmski nagradi, italijansko nagrado David di Donatello ter nagrado kritikov v Vzhodni in Zahodni Nemčiji.

S-P03MLmSlc

Film Sheer Madness s Hanno Schygulla in Angelo Winkler je bil leta 1983 predvajan v tekmovalnem programu v Berlinu, film Rosa Luxemburg o nemško-poljski socialistki pa je bil premierno prikazan leta 1986 v Cannesu, kjer je Barbara Sukowa prejela nagrado za najboljšo igralko. Film je prejel tudi častno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovyh Varyh.

Glavna igralka filma Rosenstrasse Katja Riemann je leta 2003 v Benetkah prejela Volpijev pokal za igro v drami o protestu nejudovskih žena in sorodnic judovskih moških na Rosenstrasse leta 1943. Film je dobil še italijanski zlati globus, nagrado David di Donatello ter nominacije za evropske filmske nagrade.

Film Hannah Arendt, portret nemško-judovske akademikinje, je prejel dve nemški filmski nagradi, glavna igralka Barbara Sukowa pa je bila nominirana za evropsko filmsko nagrado.

WTQNWgZVctM

Margarethe von Trotta je za svoje delo leta 2013 prejela častnega zmaja na filmskem festivalu v Göteborgu, leta 2018 nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Valladolidu, leta 2019 nagrado za izjemne prispevke k nemškemu filmu in leta 2020 nagrado za življenjsko delo na filmskem festivalu Black Nights v Tallinnu.