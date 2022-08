Film tedna: Posrednik

Film o petih ljudeh, ki se odpravijo na nenavadno potovanje

V sredo, 31. avgusta ob 20. uri bo v Kinodvoru premiera južnokorejskega filma Posrednik, ki ga je režiral Hirokazu Koreeda. Topel in ganljiv film ceste govori o petih ljudeh, ki se odpravijo na nenavadno popotovanje, ko jih po naključju združi zapuščeni otrok.

Sang-hyun je lastnik čistilnice, ki ga nenehno bremenijo dolgovi. Dong-soo dela v cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Neke deževne noči skrivaj odneseta fantka, ki ga je mlada mati pustila pred "škatlo za dojenčke". A naslednjega dne se otrokova mati nepričakovano vrne. Dogajanje od daleč opazujeta detektivki …

"Med pripravami na film sem se srečeval z otroki in se z njimi pogovarjal. Odraščali so v sirotišnicah, saj so se jim starši zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odpovedali. Mnogi med njimi so si zastavljali temeljno življenjsko vprašanje, na katerega niso znali najti jasnega odgovora: ‘Ali je bilo res dobro, da sem se rodil?’. Ko sem jih slišal, sem ostal brez besed. Kakšen smisel bi imelo, če bi jim navrgel nekaj plehkih besed tolažbe? Ali res lahko zatrdim, da na Zemlji ni nikogar, ki si ne bi zaslužil biti rojen? Kakšen film lahko ponudim tem otrokom ob njihovem boju proti notranjim in zunanjim glasovom, ki so jim neprestano dopovedovali, da se ne bi smeli nikoli roditi? To vprašanje je bilo pri nastajanju Posrednika ves čas v središču. S filmom sem skušal pogledati življenju naravnost v obraz ter skozi like jasno izraziti svoj glas. Posrednik je hkrati molitev in goreča želja," je zapisal režiser.

"/…/ cestna odisejada o družini, ki si jo izberemo, in tisti, ki jo s solzami v očeh zapustimo. Ob tej napeti in prisrčni drami zlahka pozabimo, da govori o trgovini z ljudmi. /…/ Film, pospremljen z melanholično glasbo Jung Jae-ila, polno mehkih melodij klavirja in kitare, prežema pomirjujoča toplina, ki nikoli ne pojenja, niti v najbolj srce parajočih trenutkih. Koreeda s svojim nežnim pristopom ublaži celo najbolj šokantne preobrate, vključno z umorom." je zapisala Iana Murray za The Playlist.

