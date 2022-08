Mesto knjige tokrat posvečeno tiraniji

Od 29. avgusta do 3. septembra na Delpinovi ulici v Novi Gorici

Zoran Smiljanič in Blaž Vurnik: Ivan Cankar

© mgml.si

Od 29. avgusta do 3. septembra bo na prenovljeni Delpinovi ulici v Novi Gorici potekala 7. edicija knjižnega festivala in sejma Mesto knjige, ki ga organizira Društvo humanistov Goriške. Festival bo tokrat, ob 100. obletnici pohoda na Rim in vzpona fašizma, posvečen tiraniji - od učenja iz preteklosti do iskanja orodij za spopadanje z zatiranjem danes.

"Nova Gorica leži na območju, ki sta ga močno zaznamovali prva svetovna vojna in kasneje medvojno fašistično zatiranje. Ob 100. obletnici pohoda na Rim in fašističnega prevzema oblasti želimo z letošnjo festivalsko temo, tiranijo, premisliti posledice tega uničujočega režima. A temo smo zastavili širše: četudi je po eni strani razumljivo, da v času ponovnega vzpona avtoritarnih voditeljev, širjenja dezinformacij, sovražnega govora in črtanja že pridobljenih pravic vse pogosteje naletimo na oznako fašizem, želimo uporabo tega pojma tudi kritično pretresti. To je tudi razlog, da tema letošnjega festivala ni – fašizem. Poleg historičnega fašizma in njegovih zatiralskih praks želimo ob pojmu tiranije premišljevati tudi o aktualnih vojnah in zatiranju, tesnobi ob soočanju z mehanizmi nadzora, med drugim tudi v navezavi na tehnologijo, ter občutku nemoči ob ponovnem razmahu sovražnega govora in organiziranja skrajnežev, ki se nemalokrat sprevrže v nasilna dejanja," so zapisali organizatorji festivala.

Med letošnjimi gosti najdemo številna odmevna imena iz literature, humanistike, publicistike in družboslovja, med njimi italijanskega zgodovinarja Raoula Pupa, avtorja kriminalk Avgusta Demšarja, uveljavljenega publicista in večletnega dopisnika iz Moskve in z Bližnjega vzhoda Branka Sobana, urednika Sobotne priloge Alija Žerdina, mojstrico pripovedovanja, prevajalko in dramaturginjo Ano Dušo, nekdanjo ministrico Majdo Širco, enega najbolj cenjenih slovenskih prevajalcev Srečka Fišerja in druge.

Na tradicionalnem knjižnem sejmu bo knjižne novosti, revije in knjige po sejemskih cenah ponujalo 26 založb, društev in drugih institucij iz Slovenije in zamejstva, ponudbo pa bo tudi tokrat v popoldanskih in večernih urah obogatil pester program pogovorov, predstavitev, sprehodov, glasbe in pripovedovanja.

Uradni otvoritvi festivala v ponedeljek, 29. avgusta, ki se bo odvila v bodočem knjigotrškem središču na Delpinovi ulici 10, bo sledila otvoritev razstave Biografski strip. Na ogled bodo originali iz stripov Ivan Cankar: Podobe iz življenja ter Plečnik (in pika), ki ju je stripar Zoran Smiljanić soustvaril s scenaristom Blažem Vurnikom.

Stripovski biografiji sta izšli v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljane in Foruma Ljubljana oz. revije Stripburger ob 100-letnici smrti največjega literata slovenske moderne, Ivana Cankarja, ki smo jo obeleževali leta 2018, ter 150-letnici rojstva še enega velikana slovenske kulture, znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika, ki jo obeležujemo v letu 2022. Na odprtju bosta avtorja v pogovoru predstavila delo na obeh stripovskih albumih, posvečenih Ivanu Cankarju in Jožetu Plečniku.

V četrtek, 1. septembra, pa se bo ob 100. obletnici rojstva velikega italijanskega intelektualca, pesnika in režiserja Pier Paola Pasolinija, ki je bil tesno povezan tudi z našim prostorom, odvil poseben literarno-glasbeni večer.