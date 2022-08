Za enako zastopanost spolov na glasbeni sceni

5. Festival skuštrane in bradati v Mariboru

balans

© Uroš Abram

Z odprtjem razstave platforme Artopolis v umetniški kavarni Kavenija se danes v Mariboru začenja 5. Festival skuštrane in bradati. Festival z družbeno angažirano noto, ki bo potekal do 10. septembra, na štirih prizoriščih prinaša koncerte, javne pogovore, razstave in pripovedovalske sprehode, s čimer želijo prispevati k enaki zastopanosti spolov na mariborski in širši glasbeni sceni.

"Skromen dodatek k pestri mariborski kulturni ponudbi je velik prispevek k angažiranosti na področju enakosti spolov v kulturi in izenačitvi razmerja med ženskami in moški na glasbeni in širši umetniški sceni," sporočajo organizatorji Skrinjica idej, društvo za uveljavljanje inovativne kulturne produkcije in KUD Coda.

Po njihovih ocenah je na mariborski glasbeni sceni od 20 do 30 odstotkov žensk, ostalo predstavljajo moški. Zakaj je tako, peto leto raziskuje Festival skuštrane in bradati. "Glasbeni festival z družbeno angažirano noto se je leta 2017 izstrelil iz izvira mariborske samonikle kulture - Kulturnega centra (KC) Pekarna, iz leta v leto pa odrašča v kulturno umetniško družbeno angažirano pobudo. Njegovo poslanstvo je spodbujanje tolerance med spoloma skozi kulturo in umetnost, univerzalna jezika, ki združujeta, povezujeta, brišeta razlike in krepita kulturo dialoga," poudarjajo.

Po njihovih navedbah razvijanje interesov in večje omogočanje ženskam za vključevanje v glasbo, predvsem z igranjem na inštrumente, ki so sicer v domeni moških članov skupin, odpira ženskam poti ne samo v glasbeno udejstvovanje, ampak tudi mehko družbeno angažiranje in dolgoročno sprožanje družbenih sprememb.

"Eksperimentiranje z novimi oblikami glasbenega izražanja, razvijanje samozavesti ter enakopravnosti z moškimi v glasbeni sferi, neodvisnost, individualna svoboda, kritičnost, nekonvencionalno glasbeno izražanje, težnje k spreminjanju tradicionalnih vrednot ter prelevitev iz pasivnih poslušalk v aktivistične performerke, je verjetno najbolj učinkovit aktiven način za izražanje nove ideje za ustavljanje pristranskosti na podlagi spola v glasbeni industriji."

Festivalski program se začenja danes z odprtjem razstave platforme Artopolis, v okviru katere se v Kaveniji do konca festivala 10. septembra predstavljata Meta Mežan in Tilen Pepevnik. V torek sledi spletna okrogla miza Slovenskega glasbenoinformacijskega centra na temo manjše zastopanosti žensk v glasbeni industriji.

V atriju Vetrinjskega dvora bodo nastopile številne glasbenice z glasbeniki iz nekomercialnih, sporočilno artikuliranih glasbenih žanrov, med drugim skupini balans in Invite ter duet Andrej in Ida. Na odru Kavenije se bodo predstavile zasedbe Scats, Sthenge, Neli Jerot in Ina Olup. Zadnja festivalska dneva se bosta odvila v parku Muzeja narodne osvoboditve.

lW7GmBkHSL8

ikxkJRVZx7M