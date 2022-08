Judovsko življenje v Ljubljani

Ulična predstava na Križevniški ulici v Ljubljani

© Claudi Sovre

Na Križevniški ulici bo 30. in 31. avgusta ob 20. uri na ogled ulična predstava Judovsko življenje v Ljubljani, za katero sta scenarij in besedilo pripravila Robert Waltl in Vinko Möderndorfer. Za predstavo so se združili igralci Mini teatra in Yiddishpiel teatra iz Izraela pod vodstvom izraelskega režiserja Yonatana Esterkina.

Igralci Mini teatra Nika Korenjak, Barbara Vidovič, Timotej Novaković in Tadej Pišek ter igralci Yiddishpiel teatra iz Izraela Hanna Hill, Nathan Hecht in Omer Rozenblum bodo v osmih slikah predstavili del predvojnih judovskih običajev in praznovanj, so zapisali v Mini teatru.

Uprizoriti bodo okupacijo in obdobje holokavsta v Ljubljani, ko se je domačim Judom pridružilo tisoče beguncev, najprej iz Nemčije, Avstrije, Češke in Poljske, po letu 1941 pa predvsem iz Hrvaške. Po uvodnem delu o zatišju in nato priseljevanju bodo uprizorili še obdobje preganjanja ljubljanskih Judov in deportacij v uničevalna taborišča. Zaključili bodo s spominsko predstavitvijo njihovega sodelovanja v Osvobodilni fronti in partizanskih enotah.

Scenarij za predstavo je nastal po zbranih materialih, ki sta jih v okviru projekta Spotikavci v Ljubljani zbrala Waltl in Boris Hajdinjak in so bili izdani v knjižici Holokavst v Ljubljani, materialih za razstavo Holokavst v Ljubljani, ki jo za Judovski kulturni center Ljubljana in Mestni muzej Ljubljana pripravlja Blaž Vurnik ter na podlagi pričevanj in fotografij, ki jih zbira Judovski kulturni center v Ljubljani.

V Ljubljani je pred drugo svetovno vojno živelo kar nekaj judovskih družin; nekaj od teh tudi na Križevniški ulici, kamor so avtorji umestili predstavo. Relativno majhna skupnost 200 ljudi je pred vojno živela mirno. Med njimi so bili zdravniki, študentje, trgovci, čevljarji, bančniki, gradbeniki, advokati... Bili so dobro integrirani v skupnost, a so hkrati ohranjali in gojili svoje običaje in navade. Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 so se razmere poslabšale.

Jude je najbolj preganjal nemški okupator na Štajerskem in na Gorenjskem, medtem ko so italijanski in madžarski okupatorji zavzeli milejše stališče, predvsem do Judov, ki so že pred drugo svetovno vojno živeli na okupiranem območju. Ko so Italijani okupirali Ljubljano, so mnogi mladi Judje sodelovali z Osvobodilno fronto, ker so se dobro zavedali, kakšna nevarnost sta fašizem in nacizem. Zelo kmalu pa so se tudi v Ljubljani pojavile prepovedi za judovske prebivalce, so še zapisali v Mini teatru.

Predstava je koprodukcija Judovskega kulturnega centra Ljubljana, Mini teatra in Yiddishpiel teatra. Dogodek v slovenščini, hebrejščini in jidišu s simultanim prevajanjem bo povezovala judovska glasba, ki jo bodo v živo izvajali glasbeniki Kletzmer tria.