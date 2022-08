Podoba, ki ne potrebuje besed

Razstava ilustracij Samire Kentrić

Samira Kentrić: Snubca, 2017

V Mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani bodo v sredo, 7. septembra ob 20. uri odprli razstavo ilustracij Samire Kentrić z naslovom Zgodbe z naslovnic. Podoba, ki ne potrebuje besed, da pritegne pozornost gledalca, je najbolj zgovorna. "Naslovnice umetnice Samire Kentrić s svojo povednostjo in neposrednim nagovorom v trenutku vzpostavijo vez z gledalcem ter mu skozi prizmo uporabe jasnih in intenzivnih barv v na videz igrivem in lahkotnem tonu nedvoumno predajo močno sporočilo, ki se zrcali skozi podobe. Razstava nas popelje skozi delo umetnice, ki se je izbrusila v upodabljanju političnih komentarjev, pri čemer spretno prepleta politični diskurz z intimno sfero vsakdanjega življenja," je ob razstavi zapisala pesnica Barbara Korun.

Zgodbo, ki ima svoj potek, dramaturški lok: začetek, stopnjevanje, konflikt, preobrat – vse v eni podobi, brez besed, v pomenski napetosti z naslovom. Naloga dobre naslovnice je v prvi vrsti, da »pokliče« potencialno bralko, opozori nase med stotinami drugih knjig, da ta knjigo vzame v roke, prebere nekaj vrstic tu, nekaj tam, pregleda kazalo … ter spet pogleda naslovnico in skuša začutiti, za kakšen začetek nove bralne pustolovščine tu gre … morda za ljubezen, ki ji bo spremenila življenje?

Samira Kentrić: oj, Triglav moj dom, 2017

"Samirine naslovnice namreč niso samo metaforični komentarji ali interpretacije vsebine ali šoki, kontrapunkti predvidljivemu obzorju pričakovanj, temveč resnično visokoenergetski fizični sunki – preden se možgani zavedo, kaj oči gledajo, telo ve: gleda (svoje) nevidno. Gleda (svoje) prepovedano. Gleda upor, svobodo, igro. Gleda zgodbo, v kateri se meje mogočega širijo. Gleda razigrano, a natančno misel, ki se misli brez besed – v podobi. In jo začuti v svojem telesu," poudarja Barbara Korun.

"Njene zgodbe z naslovnic dojemam kot pomensko odprte oziroma čutim njihovo težnjo, da se nadaljujejo v drugem, v meni, kot gledalki/bralki. Samira misel-podobo ne le misli, temveč (se je) do-misli: odkrije »rešitev«, torej to, kar gledamo, z nepričakovanim, kreativnim zasukom, ki nujno zahteva tudi mojo, torej gledalkino/bralkino dopolnitev, interpretacijo, upomenjanje, angažma, iskanje in dognanje smisla. Ker želi nagovoriti in se pogovoriti s posamezniki iz najrazličnejših družbenih okolij, jemlje podobe z različnih semantičnih polj – pogosto iz sveta pop kulture, pa tudi zgodovine in umetnosti, skratka s sodobnega »civilizacijskega obzorja« –, jih dekonstruira in spoji z na videz semantično oddaljenimi, a hkrati nenadoma – tu je ta ustvarjalna invencija, ki omogoča nov pogled – z bližnjimi elementi v izzivajoč in duhovit intelektualni izdelek," še zapiše Barbara Korun.

Samira Kentrić: konfucij in svet, ki ga je ustvaril, 2020

Samira Kentrić (1976) je vizualna umetnica in ilustratorka, ki upodablja družbeno in intimno resničnost svojega časa. S pomočjo simbolov ustvarja okoliščine, ki želijo vzpostaviti bistvo nekega zapleta. Zanimajo jo usode ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, na katere nimajo vpliva, in nezdrava tradicija, ki še vedno določa naše ravnanje. Ilustrirala je številne knjige humanističnih mislecev in ustvarila vizualne podobe veliko mednarodnih konfliktov, afer in socialnih tegob. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, smer vizualne komunikacije. Je prejemnica različnih pohval in nagrad, med drugimi je na 13. Slovenskem bienalu ilustracije prejela pohvalo žirije za likovne podobe iz risoromana Adna. Umetnica živi in deluje v Ljubljani.