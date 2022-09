Brez Nove Slovenije se rušenje RTV Slovenija ne bi dogajalo

Matej Tonin

Matej Tonin v studiu RTV SLO

© Borut Krajnc

Beseda arena izhaja iz latinske besede herena. Tako se je namreč imenoval res fin in gladek pesek, ki so ga po tleh posipali v starem Rimu po gladiatorskih bojih. Ta pesek je iz tal potegnil kri, ki je ostala tam po boju na življenje in smrt, jo zlepila, da so nato s pometanjem in vodo laže izbrisali sledi bojev – za naslednji boj.