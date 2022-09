Retrospektiva Yoko Ono: »Umetnost, ki te prisili k razmišljanju«

V Umetnostni galeriji letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) Kaunasa je na ogled retrospektivna razstava umetnice Yoko Ono

Yoko Ono

© Flickr

V Umetnostni galeriji letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) Kaunasa je na ogled retrospektivna razstava Yoko Ono. Japonsko-ameriška konceptualna umetnica je ena najbolj znanih predstavnic umetniškega gibanja Fluxus, ki se je začelo v Litvi. To pa je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa tudi eden od razlogov za pričujočo retrospektivo.

Razstava po pisanju dpa velja za enega od vrhuncev programa EPK. Pod naslovom The Learning Garden of Freedom (Učni vrt svobode) bo do 4. decembra na ogled raznovrstno ustvarjanje 89-letne umetnice, vdove Johna Lennona, člana legendarne zasedbe The Beatles. Predstavljeni so konceptualna dela, instalacije, objekti, eksperimentalni filmi, performansi, zvočna in besedilna dela.

Kot je na novinarski konferenci povedal kustos razstave Jon Hendricks, je Yoko Ono vesela, da so njena dela na ogled v Kaunasu. Še posebej, ker so v galeriji, ki stoji v bližini rojstne hiše Georgea Maciunasa, pa je po poročanju litovskega radia povedal umetničin dolgoletni prijatelj. V razstavo so vključena tudi dela, ki sta jih Yoko Ono in Maciunas posvetila drug drugemu.

V Litvi rojeni Maciunas velja za ustanovitelja Fluxusa, enega najvplivnejših umetniških gibanj na svetu. Predstavniki gibanja poudarka niso dajali umetniškem delu, temveč samemu procesu. in Yoko Ono je ena najbolj znanih predstavnic fluidne umetniške oblike, ki poskuša rušiti meje med žanri, piše dpa.

Po besedah organizatorjev je retrospektiva v Kaunasu nadaljevanje prejšnje umetničine razstave. Prilagojena je posebej za Kaunas in je še posebej pomembna v luči vojne v Ukrajini.

"Znan je pacifistični svetovni nazor Yoko Ono, ki jo je spremljal vse njeno ustvarjalno življenje. Nekatera dela so kot izjave, ki ljudem neposredno trkajo na njihovo vest," je po pisanju dpa povedala direktorica kulturne prestolnice Virginija Vitkiene.

Kot uvod v retrospektivo je spomnila na instalacijo Yoko Ono, ki je od začetka leta na ogled v stavbi litvanske centralne banke - 100 lesenih krst, iz katerih rastejo drevesa. Po njenih besedah so obiskovalci instalacijo najprej povezali z žrtvami pandemije covida-19 in nato z vojno v Ukrajini. "Umetnost, ki te prisili k razmišljanju, to je cilj. Da ne poda odgovorov kar takoj na pladnju," je dodala Virginija Vitkiene.