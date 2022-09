Umetnost in tehnologija

Druga izdaja Ecoart festivala ozavešča o lokalnih in globalnih podnebnih spremembah ter varovanju okolja in družbe

Sara Bezovšek: There are some very visible manifestations of the welfare state in brutalist architecture (2022)

V prostorih ljubljanske Galerije Y bodo v sodelovanju z dražbeno hišo Sloart danes, 14. septembra ob 19. uri odprli 2. Ecoart festival. Skupinska razstava z naslovom Traceback() se nanaša na pogost programerski izraz ali ukaz, ki izpiše poročilo in omogoča pregled morebitnih storjenih napak v kodi. Dela na razstavi tako sovpadajo s principom učenja na napakah in nenehnega vračanja h ključnim vprašanjem o naših kiksih, nejevoljni ignoranci in neuspehih povezani z ekologijo. Kuratorici razstave sta Rea Vogrinčič in Maša Žekš.

Ecoart festival naj bi povezoval umetnost in tehnologijo z namenom ozaveščanja o lokalnih in globalnih podnebnih spremembah ter varovanju okolja in družbe. Organizatorji upajo, da bi skozi leta festival prerasel v mednarodno prireditev z velikim številom sodelujočih umetnikov, raziskovalcev in ustvarjalcev.

Na letošnji skupinski razstavi, se bo predstavlo šest domačih umetnikov mlajše generacije; Sara Bezovšek, Miha Godec, Janja Kosi, Monika Slemc Klavžar, Nejc Trampuža in Ulla Žibert. Na ogled bodo raznolika dela, ki se na tak ali drugačen način dotikajo okoljevarstva in vprašanja kvalitetnega bivanja vseh nas, tako v mestu, kot denimo v oceanu. Razstava bo vsebovala multimedijska dela, grafiko, slike, kiparska dela in instalacije.

Druga edicija festivala se vsebinsko osredotoča predvsem na nevidne in vidne spremembe vezane na človeško okolje, urbanizem, naravo, medsebojno povezanostjo, soodvisnost in vpetost v družbeno ekonomski sistem. "V dialog postavljena dela sama po sebi naslavljajo raznolike tematike, odražajo dvome in postavljajo večplastna vprašanja. Nagovarjajo problematiko tako digitalne kot tudi fizične prenasičenosti, opozarjajo na zadušljivo sodobnost, prepredeno do absolutne onesnaženosti realnega in virtualnega prostora. Umetniška dela številnih medijev prebiramo kot posamezne odgovore ali pa vsaj kot zametke kreativnega razmišljanja o naših dejanjih, spodrsljajih in predvsem napakah," so zapisali ob razstavi.