Zrcaljenje notranjih svetov in stanj

Fotografska razstava Tereze Kozinc in Andreja Zavašnika

V ustvarjalnem prostoru Hupe Brajdič v podhodu Ajdovščina, bodo danes, 15. septembra ob 19. uri odprli fotografsko razstavo Tereze Kozinc in Andreja Zavašnika z naslovom Porezava. Gre za umetniško delo, ki preplete njuna dela v razstavnem prostoru.

Želja po skupnem ustvarjanju izhaja iz podobnosti med njunima umetniškima izrazoma in procesom dela. Za dokumentiranje motivov uporabljata analogne point & shoot fotoaparate, v svojih delih pa z izrazito neposrednostjo zrcalita svoje notranje svetove in stanja.

Avtorja sta izhajala vsak iz svoje fotografske serije, nato pa z sta z navzkrižnim kuriranjem izbor lastnih fotografij prepustila drug drugemu. Projektni prostor Hupe Brajdič sta napolnila s fotografijami različnih formatov in oblikovala razstavo, ki briše mejo med njunima avtorskima izrazoma in izpostavlja tako njuno kontrastnost kakor tudi podobnosti.

Tereza Kozinc je ustvarjalka, ki se izraža predvsem skozi fotografijo ter imaginacijo. Njena pisava se osredotoča na teme, ki se dotikajo notranjega doživljanja, njenega sveta, povezanega z vsakdanom. Tako beleži neke vrste dokumentarni, vizualni dnevniški zapis s pridihom nadrealnosti. Sprašuje se o lastnem utopičnem pojmu doma ter ga preko fotografije raziskuje in spoznava. Sodelovala je na različnih fotografskih festivalih in razstavah doma in v tujini. Je zmagovalka nagrade Fotofever v Franciji, ki jo podeljuje sejem v Louvru v Parizu. Je med izbranimi umetniki mednarodne Futures platforme ter ena od fotografinj Reflexions Masterclassa, ki poteka med Italijo in Francijo. Njeno delo je bilo objavljeno v Phases Magazine, Yogurt Magazine, FotoRoom, C41 Magazine, Analog Magazine, itd. Je soustanoviteljica fotografske platforme East To East Photography, ki se posveča delavnicam po Balkanu ter editiranju fotografskih serij.

Andrej Zavašnik je vsestranski umetnik, ki deluje na področju glasbe in fotografije. Kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, se je uveljavil predvsem kot instrumentalist, ter avtor in aranžer glasbe, v zasedbah Srečna mladina, Jardier in mnogih drugih. Vrsto let pa se aktivno posveča tudi fotografiji. Študiral je na Visoki šoli za fotografijo - VIST, svojo fotografsko izraznost pa je razvijal predvsem kot fotograf pri mnogih filmskih in video projektih, ter reklamnih spotih različnih produkcijskih hiš.