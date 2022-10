Film tedna: Dedek gre na jug

Zgodba o ostarelih glasbenikih, ki se v iskanju drage ljubezni iz preteklosti srečata z vzhajajočo mlado pevko, ki ju popelje na pustolovščino življenja

V sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center v sodelovanju s Cankarjevim domom organizira od jeseni 2017, bo v petek, 7. oktobra ob 20. uri, v Cankarjevem domu ob prisotnosti filmske ekipe, slavnostna predpremiera filma Dedek gre na jug režiserja Vinci Vogue Anžlovarja. Gre za zgodbo o ostarelih glasbenikih, ki se v iskanju drage ljubezni iz preteklosti srečata z vzhajajočo mlado pevko, ki ju popelje na pustolovščino življenja.

Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prijateljstvu. Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa iz bolnišnice, saj se ne želi sprijazniti z dejstvom, da Boris umira. Boris in Vlado, oba glasbenika, se poznata že vrsto let, saj sta skupaj igrala v jazz orkestru. Vlado se odloči odpeljati Borisa v Srbijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo, s katero je zaradi nesrečnih spletov okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa jima pot prekriža Rominja Esma in življenje gre od tu naprej po svoji poti.

"To je zgodba o pravi ljubezni in iskrenem prijateljstvu. Tako kot v življenju, se pot, ki bi morala trajati par ur, zavleče v štiri dni. Da se stvari še bolj zapletejo, poskrbita Vlado in Esma, a se tako, kot si želim v življenju, vse srečno konča za Borisa in Nedo. Za življenjske modrosti so zadolženi Romi, za reševanje zapletenih kriminalističnih povezav pa Jonas z ekipo. Da je filozofija bistvo vsega in da je lahko smrtonosna, pa nam in Esadu razloži Miki," je povedal režiser.

Vinci Vogue Anžlovar je po veliki uspešnici Babica gre na jug iz leta 1991, ki je prvi celovečerni igrani film v samostojni Sloveniji, zdaj posnel še film Dedek gre na jug, ki pa ni nadaljevanje, na 'babico' se navezuje le naslov. Tokrat se protagonista filma, ki ju igrata Boris Cavazza in Vlado Novak, resnično odpravita na jug - ne na morje, temveč proti Makedoniji. Babica gre na jug je bil premierno prikazan 17. decembra 1991 v Cankarjevem domu,

V filmu igrajo: Vlado Novak, Boris Cavazza, Zala Djuric, Goran Navojec, Senko Veselinov, Jasna Diklić, Maruša Majer, Nenad Tokalić, Jonas Žnidaršič, Dario Varga, Primož Pirnat, Ksenija Mišić, Timon Šturbej in drugi.

Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Miloš Srdić, scenografa Petra Kriletić in Ivan Bartling, kostumografinja Zarja Predin, oblikovalka maske Tina Lasič Andrejević, oblikovalec zvoka Julij Zornik, skladatelj glasbe Milko Lazar, za montažo filma je poskrbel režiser.