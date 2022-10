Primer Nejc Krevs

Ne ve, ne razume, nikoli ne bo

Nejc Krevs, vodja TV Dnevnika s strani SDS nasilno prevzete javne RTV Slovenija.

Nejc Krevs je bil že kot novinar ena taka žalostna podoba. Ko pravimo žalostna, je to iskreno in prav dobronamerno rečeno: v njem je toliko volje, toliko truda, toliko želje, iskrene ambicioznosti, ampak kljub temu mu ni uspelo prodreti. Ob tem je imel še en problem: da dela neprijetne propagandne prispevke za Izrael. Seveda razumemo, da je judovstvu, Judom in težko priborjeni državi Izrael osebno predan. S tem ni nič narobe. Vsak novinar ima svoj intimni svet. Vendar pa vsak novinar z vsaj malo razumevanja, kaj je novinarstvo, ve, da ko gre za tako močno osebno vpletenost in predanost nečemu takemu, to hkrati pomeni, da o tem ne moreš poročati. Ker je tvegano. In pri Krevsu se vse skupaj vedno znova zdi neverodostojno, cenena propaganda, škodljiva tako za stvar, za katero se bori, kot seveda zanj. Krevsovi EPP-prispevki na sponzoriranih obiskih Izraela so bili ena taka neprijetnost, vedno smo se spraševali, kaj je vendar z uredniki, zakaj mu pustijo, da takole razprodaja svojo sedanjo in bodočo kredibilnost – ker nekoč ne bo več mlad nadobuden fant, ki ni razumel, kaj je novinarstvo, bo pa ta madež neprofesionalnosti ostal na njem. A predvsem je bilo to poročanje vedno škodljivo za RTV Slovenija.