Umrla slavna britanska igralka Angela Lansbury

Madnarodno znana po glavni vlogi pisateljice Jessice Fletcher v televizijski seriji Umor, je napisala

V 97. letu starosti je v torek na svojem domu v Los Angelesu umrla slavna britanska igralka Angela Lansbury, po vsem svetu znana po glavni vlogi v televizijski seriji Umor, je napisala. V svoji bogati 75-letni karieri je bila igralka, plesalka in pevka na Broadwayju, filmska in televizijska igralka, svoj glas pa je posodila tudi za animirane filme.

Umrla je le tri dni pred svojim 97. rojstnim dnevom, njeni trije otroci, ki so sporočili novico o smrti, pa vzroka niso navedli.

Angela Lansbury je za svoje nastope na Broadwayju osvojila kar pet nagrad tony in tudi nagrado za življenjsko delo. Dobila je tudi tri nominacije za oskarje, in sicer za najboljšo stransko žensko vlogo v filmih Gaslight (1945), Slika Doriana Grayja (1946) in Mandžurski kandidat (1962).

Najbolj pa je zaslovela od leta 1984 naprej, ko so na televiziji CBS začeli predvajati serijo Umor, je napisala. Ta temelji na delih Agathe Cristie, v glavni vlogi pa je vdova srednjih let Jessica Fletcher, ki v vasi Cabot Cove v državi Maine rešuje zločine.

Serijo so na CBS prikazovali 11 let, razprodala pa se je tudi po vsem svetu. Z njo in drugimi televizijskimi vlogami je Lansbury dobila 18 nominacij za televizijsko nagrado emmy, vendar ni osvojila nobene.

Ima pa rekord po številu nominacij za zlate globuse in številu zmag za najboljšo igralko v televizijski dramski seriji, kakor tudi po številu nominacij za emmyje v kategoriji glavne igralke v dramski seriji.

Rodila se je v Londonu leta 1925 v pisani družini. Dedek je bil vodja laburistične stranke, oče lastnik tovarne, mama pa igralka. V času velike depresije je očetova tovarna propadla in družina je živela od maminih prihrankov. V času nacističnega bombardiranja Velike Britanije sta se z mamo preselili v ZDA.

Najprej sta odšli v New York, nato v Hollywood, kjer mama ni dobila igralskih vlog, dobila pa jih je hči in Angela je bila stara šele 19 let, ko si je z vlogo v filmu Gaslight prislužila nominacijo za oskarja. Sledilo je še več filmskih vlog, v katerih je ponavadi igrala osebe dvakrat starejše, kot je bila sama.

V 50. letih prejšnjega stoletja je šla nazaj v New York na Broadway, kjer uvodoma ni uspela, leta 1966 pa je požela velik uspeh z vlogo v muzikalu Mame, za katero je dobila tonyja in kasneje še za vloge v predstavah Dear World, Gypsy in Sweeney Todd. Zadnjega petega tonyja je dobila leta 2009 za vlogo v predstavi Blithe Spirit.

Po vlogi v Sweeney Toddu je sprejela vlogo v seriji Umor, je napisala. Med snemanjem serije je igrala tudi v televizijskih filmih, gostila podelitve emmyjev in tonyjev in posodila glas za Disneyjevo risanko Lepotica in zver.

NogKy5H6yYo

TUcGKzpzNeI

4mOefvdpl4A