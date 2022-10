Propagandna oddaja generalnega vodstva RTV Slovenija

Faširano meso in bedrca

V studiu je ob podpornikih političnega prevzema RTV Slovenija sedela le še direktorica Mediane Janja Božič Marolt.

Kakšen problem ima Janez Janša z mediji? Da jih res razume v najslabšem boljševističnem pomenu – pač kot propagandno sredstvo politike. In zato proizvaja točno take medije. Demokracija bi bila lahko čisto spodoben konservativen tednik – pa ni, ker jo Janša razume kot propagandno pest SDS. In tako je tudi videti tako, kot je včasih izgledala revija Komunist, ki je niso brali niti najbolj verni komunisti. V nasprotju z Janšo in SDS so komunisti hitreje dojeli, da politično usmerjanje medijev ne deluje. Da pač mediji delujejo drugače in da javnost deluje drugače – in da pretežni del javnosti vedno takoj dojame, da ga nekdo poskuša nategniti.

Če se greš propagando, to ne more biti hkrati dober medij. Ne gre. Kot prijazen vic. Vici so vedno malo na meji. Prijazni izvabijo kisle nasmeške, to je pa tudi vse.

In tudi partijci so v neki točki obupali, urednikovanje svoje revije pa prepustili svojemu učitelju tenisa. Naj vam razkrijemo to partijsko skrivnost: komunisti so vedno radi igrali tenis, to je bila njihova buržoazna razvada, niso ga pa vsi igrali dobro. In ker so bili to varčne žene in možje, so si učitelja zaposlili kar v centralnem komiteju. On je imel službo, oni pa učitelja tenisa. In ker so mu morali dati neki naziv, so ga dali za urednika Komunista. Ki ga ne prej ne potem ni nihče bral, tako da tako ali tako ni bilo pomembno. Komunisti še danes plačujejo pokoro za to svoje ravnanje – ta učitelj tenisa še danes piše.

A vrnimo se k Janši. Tako kot Janša razume medije, tako jih razumejo tudi njegovi izvršitelji političnega puča na RTV, od Jadranke Rebernik do Vide Petrovčič, od generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha do prvega Janševega pribočnika Uroša Urbanije. In zdaj delajo prav to z RTV Slovenija. In seveda ne deluje. Ker ljudje niso neumni. Tudi če ne bi bilo sindikalnega boja novinarjev, bi javnost vedela, da to ni televizija, ampak propaganda.

In zdaj ta lastna neuspešnost zelo žuli Janševo četico na RTV Slovenija. Toliko so obljubljali gospodarju, zdaj pa ne deluje. V obupu, ker jim gre projekt prevzema RTV Slovenija tako slabo od rok, so si zdaj naredili kar oddajo – z najbolj generično dolgočasnim imenom »RTV Slovenija danes in jutri«. V njej poskušajo razlagati, kako ni res, da gledanost pada, kako sami nimajo nobenih političnih namenov, taki da so nameni drugih itd. In čeprav je v studiu sedelo pol ljudi iz Janševega kroga, se jim zdi, da javnost tega ne bo opazila. Kot mislijo, da javnost ni opazila, da so polovico političnih oddaj ukinili ter odstranili Janši neljube voditelje in novinarje.

Smo bili pa žalostni, ker smo v tej oddaji zagledali tudi Janjo Božič Marolt iz Mediane. Saj razumemo, da poslovno sodeluje z RTV Slovenija. A da je bila pripravljena (pa čeprav zgolj z navzočnostjo) sodelovati pri relativiziranju podatkov o gledanosti – je pa pač preprosto prenizko za resnega raziskovalca.

No, v spominu nam bo seveda ostala upokojenka, ki so jo na ulični anketi vprašali, kaj si misli o programu TV Slovenija: »Naj nehajo s temi reklamami! Gledam lep film, mi pa noter vrže faširano meso in bedrca, in to zvečer, ko bi morala iti spat! Jaz pa lačna postanem!« Zakaj so to izjavo sploh objavili?