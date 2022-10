Film tedna: Žica

Dokumentarni film hrvaške režiserke Tihe K. Gudac

V Slovenski kinoteki bo, 21. oktobra ob 18. uri premiera dokumentarnega filma Žica v režiji Tihe K. Gudac, ki je del zbirke Meje (Borderline), šestih dokumentarnih filmov, ki raziskujejo koncept meja v Evropski uniji in njenem obrobju. Gre za evropsko koprodukcijo, ki je dala priložnost nadarjenim filmskim ustvarjalcem ustvariti aktualno serijo za občinstva po vsem svetu. Po projekciji bo sledil pogovor o zgrešeni investiciji, ki je lokalnemu prebivalstvu življenje postavila na glavo, migracij pa niti slučajno ni zaustavila.

S postavitvijo žičnate ograje skozi dolino reke Kolpe se je vsakdanji način življenja ljudi ob slovensko-hrvaški meji ustavil. Zaradi ograje ob Kolpi je nastala povsem nova dinamika človeških odnosov in življenja. Medtem ko se na meji dviguje žičnata ograja ter se povečuje prisotnost policijskih in vojaških mejnih patrulj, ki lovijo migrante in begunce ob prečkanju Kolpe na poti v zahodno Evropo, se na območju pojavljajo "varuhi meje" in aktivisti za človekove pravice, lokalno prebivalstvo pa se sooča z izzivom, kako preživeti in ohraniti dobrososedske odnose.

"Snemanje filma o kanjonu reke Kolpe me je popeljalo na mejno območje, kjer sem bila priča postopni preobrazbi skupnosti v obdobju štirih let. Območje je na pol prerezala rezilna žica, ki si je nihče ni želel, vendar morajo vsi živeti z njo. Obenem mi je to omogočilo intimen pogled na humanitarno krizo in kršenje človekovih pravic ob migraciji ljudi, ki sledijo evropskim sanjam. Tu si svobodna Evropa pere vest z birokratskim reševanjem problema, ki je prevelik, da bi ga lahko rešili s preprostimi rešitvami, ki so trenutno na voljo. Skupnost, ki je še do nedavnega živela skupaj, se zdaj deli na dve skupnosti, ki se opredeljujeta kot 'mi in oni'. Kot filmska ustvarjalka menim, da bi nas morale pritegniti prav takšne situacije, ko moramo šele spoznati vse plasti in pomene sprememb, ki se dogajajo pred našimi očmi," je zapisala režiserka.

Tiha K. Gudac je večkrat nagrajena filmska ustvarjalka iz Hrvaške, kjer deluje kot režiserka, scenaristka in producentka. Kot režiserka in scenaristka ustvarja predvsem dokumentarna dela. Njen režijski prvenec je film Goli otok (2014), ki je prejel številne nagrade na mednarodnih festivalih in je bil prikazan tudi v tujih kinematografih, na televiziji in v izobraževalni distribuciji.

B-a7ak6qaTA