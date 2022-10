Festival MetalDays se seli iz Tolmina

Prizorišče ob Sotočju bo dobilo nov festival metal glasbe, ki se bo imenoval Tolminator. Nova lokacija MetalDays pa naj bi bila Velenjsko jezero.

Festival MetalDays v Tolminu

© Lukas Miheljak

Poletni festival MetalDays, za katerega je bilo v zadnjih letih večkrat omenjeno, da ne bo več potekal v Tolminu, je dokončno potrdil, da je bila letošnja izvedba ob sotočju Soče in Tolminke zadnja. Da festival odhaja iz Tolmina, so potrdili tako organizatorji kot občina. Na prizorišču nastaja nov festival metal glasbe Tolminator.

Najbolj množičen festival ob Sotočju, ki se je začel leta 2004 kot MetalCamp in nato preimenoval v MetalDays, je v zadnjih letih privabil približno 12.000 obiskovalcev. Ob tem je bilo večkrat omenjeno, da bi prizorišče lahko zapustili zaradi nesoglasij z občino.

Da MetalDays odhaja iz Tolmina, je za STA potrdila predstavnica organizatorja Nika Brunet Milunović. Po njenih besedah imajo nadomestno lokacijo, ki jo bodo razkrili v začetku decembra. Primorske novice kot možno lokacijo neuradno omenjajo Velenjsko jezero.

Tudi na občini Tolmin so pojasnili, da so organizatorji festivala pred približno mesecem dni podžupanji v funkciji županje Maši Klavora pisno potrdili, da svojega festivala v Tolminu prihodnje leto ne nameravajo več izvesti.

Tolminski občinski svetniki so sicer po tem, ko so se epidemiološki ukrepi letos sprostili, s tem pa festivalom omogočili vrnitev na Sotočje, sprejeli nov režim, s katerim so trajanje glasbenega programa omejili na osem ur dnevno in do največ 1. ure zjutraj. Organizatorji so morali v skladu z njim čez dan zagotoviti tudi prost dostop do območja Sotočja.

Na vprašanje STA, kaj se obeta v prihodnjem letu, so na občini pojasnili, da je delovna skupina, ki je letos na prizorišču vsakokratnega festivala spremljala izvajanje festivalskega režima, pripravila poročilo o svojem delovanju in posredovala skupne ugotovitve. Poročila so pripravile tudi druge vključene institucije, pričakujejo pa še poročila posameznih organizatorjev.

"V nadaljevanju bo občina sklicala sestanek z vsemi deležniki, organizatorji, lokalnimi institucijami, člani delovne skupine in občinske uprave, ki bo podlaga za začetek priprave predloga festivalskega odloka. Kakršni koli predlogi sprememb trenutno veljavnih sklepov pa bodo predmet obravnave prihodnjega, novega sklica občinskega sveta," so zapisali na občini.

Svetniki so sicer junija obravnavali predlog, po katerem bi Sotočje prihodnje leto gostilo največ šest tradicionalnih festivalov, število obiskovalcev pa bi bilo omejeno na 5000. A so se odločili, da sprejem festivalskega režima za leto 2023 premaknejo na jesen.

Da bi zadostili omenjenemu predlogu, so organizatorji MetalDays poizvedovali, ali bi prihodnje leto lahko pripravili manjši festival pod drugim imenom, vendar so bili po besedah Nike Brunet Milunović zavrnjeni.

Medtem se za Tolmin v prihodnjem letu napoveduje nov metal festival Tolminator, ki bi zasledoval željo občine po 5000 obiskovalcih. Festival je že napovedan za konec julija 2023.

Produkcijsko ga bo podprl festival Punk Rock Holiday (PRH), za program bosta zadolžena Črt Batagelj in Matej Ahlin iz društva Veseli dihurčki, ki v Sloveniji organizira metal koncerte. Kot je za STA povedal predstavnik PRH Andrej Sevšek, so se z občino dogovorili, da se festival lahko objavi in začne s promocijo, podrobnosti glede izvedbe pa bodo dorekli po volitvah.

Organizatorji ostalih festivalov, poleg PRH so to še Sajeta, Butik in Overjam, si po Sevškovih besedah želijo ostati v Tolminu, kljub temu, da se obeta gradnja obvoznice, ki bo razpolovila dosedanje festivalsko prizorišče ob Soči, zlasti del, ki je bil namenjen kampiranju.

