Letošnji dobitnik bookerja je šrilanški pisatelj Shehan Karunatilaka

Šrilanški pisatelj Shehan Karunatilaka je letošnji dobitnik prestižne britanske literarne nagrade booker. Žirijo je prepričal z romanom The Seven Moons Of Maali Almeida, katerega dogajanje je postavljeno na Šrilanko v zgodnja 90. leta v čas državljanske vojne. Nagrado so pisatelju izročili v ponedeljek zvečer v Londonu.

Roman po pisanju nemške tiskovne agencije dpa prinaša temačno komično skrivnostno zgodbo o umoru, postavljeno v Kolombo. Spremlja vojnega fotografa Maalija Almeido, ki ima sedem mesecev časa, da ugotovi, kdo ga je ubil.

Žirija je pohvalila pisateljevo spretnost ter "smelost in drznost" njegovega dela, piše dpa. Predsednik žirije Neil MacGregor je roman označil za "posmrtni noir, ki briše meje ne le med različnimi žanri, temveč tudi med življenjem in smrtjo, telesom in duhom, vzhodom in zahodom", piše francoska tiskovna agencija AFP.

Pisatelj je ob prejemu nagrade povedal, da je za šrilanško družbo značilno, da se v kriznih razmerah šali. "Tako se spopadamo z njimi," je dodal. Zahvalil se je neodvisni britanski založbi Sort of Books, da je sprejela njegovo "nenavadno in težko knjigo". Svoji prvim bralcem pa se je zahvalil, da so potrpežljivo prenašali njegove "grozne osnutke".

Naslovnica romana The Seven Moons Of Maali Almeida

The Seven Moons Of Maali Almeida je drugi pisateljev roman. Izšel je dobro desetletje po prvem Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew, za katerega je Karunatilaka med drugim prejel knjižno nagrado Commonwealth.

Karunatilaka je drugi na Šrilanki rojeni avtor, ki je prejel nagrado booker. Leta 1992 jo je prejel Michael Ondaatje za roman Angleški pacient.

Nagrado booker podeljujejo za najboljši roman v angleškem jeziku, ki je bil prvič izdan v Združenem kraljestvu ali na Irskem. Vredna je 50.000 funtov. Letos so bili zanjo nominirani še britanski pisatelj Alan Garner, pisateljica iz Zimbabveja NoViolet Bulawayo, irska avtorica Claire Keegan ter ameriška avtorja Elizabeth Strout in Percival Everett.

Med dosedanjimi dobitniki nagrade pa so Salman Rushdie, Margaret Atwood in Hilary Mantel. Nedavno preminuli pisateljici so se tudi poklonili na ponedeljkovi slovesnosti.

