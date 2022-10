»Ko sem prišel v Slovenijo, sem takoj vedel, da moramo snemati tu«

Jeff G. Waxman, hollywoodski producent do zdaj največjega snemalnega projekta pri nas, napoveduje, da bo v naslednjih dveh letih, ko film Our Man From Jersey pride na Netflix, Slovenija postala "še bolj priljubljena destinacija"

Mark Wahlberg in Halle Berry med sprehodom po piranskih ulicah

Netflixova ekipa pod vodstvom britanskega režiserja Juliana Farina je v Piranu preživela sedemnajst snemalnih dni. Snemanje je potekalo skoraj v popolni tajnosti. O projektu Our Man From Jersey je znano zgolj to, da gre za zgodbo o povsem običajnem gradbenem delavcu iz New Jerseyja (Mark Wahlberg), ki ga nekdanje dekle (Halle Berry) povleče za seboj na misijo v svet supervohunov in tajnih agentov. Film oglašujejo kot "Jamesa Bonda iz delavskega razreda", snemali pa so ga v Londonu, Trstu, na Hrvaškem (okoli Pulja in Rovinja ter drugje po istrski regiji) in v Sloveniji.

Eden od šestih producentov filma Jeff G. Wakman ima za seboj že veliko odmevnih projektov. Bil je producent pri filmih Adama McKaya (Don't Look Up, Mož iz ozadja), Davida O. Russella (The Fighter), Darrena Aronofskega (mati!) in Sidneyja Lumeta (Before the Devil Knows You're Dead). Ustanovil je tudi lastno produkcijsko podjetje, ki je prvi veliki uspeh doseglo s filmom Concrete Cowboy (2020).

V intervjuju za MMC RTV Slovenija je na vprašanje, ali lahko ta projekt Slovenijo zasidra na filmski zemljevid kot prepoznavno lokacijo, dejal: "Pri Piranu je najboljše to, da je relativno neodkrit – Evropejci vedo zanj, Američani pa ne. Pravzaprav me je skrbelo, da domačini ne bodo hoteli, da bi se vest o njih razširila (smeh). Ti majhni kraji še niso preveč skomercializirani in ravno v tem je njihova lepota."

"Pa ne gre samo za kraje, ki smo jih posneli: obiskali smo jezeri na Bledu in v Bohinju, neverjetni sta. Z ekipo smo bili nastanjeni v letovišču v Kranjski Gori, za katero sodelavci govorijo, da se bodo tja vrnili z družinami ... Pisarne smo imeli v Ljubljani, potem pa smo ob koncih tedna hodili v kraje, ki so nam jih ljudje priporočali. Samo iz Velike Britanije je bilo v naši ekipi 200 ljudi. Mislim, da bo v naslednjih dveh letih, ko film pride na Netflix, Slovenija postala še bolj priljubljena destinacija," je še dodal.

Na vprašanje, ali je Slovenija v filmu dejansko predstavljena kot Slovenija, pa pravi: "Pirana ne poskušamo 'prodati' kot Monte Carlo ali kaj podobnega. Vsaka filmska lokacija predstavlja točno to, kar v resnici je, in to je tudi večkrat omenjeno. Na neki točki našim glavnim junakom v filmu rečejo: 'Dobrodošli v Istri!"

"Veliko smo snemali tudi na Hrvaškem – pravzaprav sem prvotno iskal snemalne lokacije na Hrvaškem, potem pa so mi ljudje začeli kazati slike Slovenije, kraji so se mi zdeli krasni in hotel sem iti še tja. Ko sem prišel v Slovenijo, sem takoj vedel, da moramo snemati tu," je še dejal v intervjuju za MMC RTV Slovenija.

O tem, kaj so sploh iskali za snemanje, pa pravi, da so potrebovali jasno, modro nebo, ker so morali akcijske prizore snemati na prostem in podnevi. "Seveda smo iskali tudi slikovito mesto, kar Piran je. Zdajle, na koncu, smo posneli sijajen prizor, ki se odvija na strehah – z brezpilotnimi letalniki smo dobili čudovite kadre rdečih streh ob vodi, krasno je. Snemali smo tudi v Izoli, prizore vožnje z avtomobili z letališča v Pulju. Najprej smo mislili, da bomo cel mediteranski del filma posneli na Hrvaškem, na koncu pa smo veliko več časa in denarja pustili v Sloveniji."

"Snemanje do zdaj največjega filmskega projekta v Sloveniji je pomemben dogodek tudi za slovensko filmsko industrijo. V tako obsežen projekt so vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko slovenskih delavcev in delavk na področju filma, ki sodelujejo s kolegi in kolegicami iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije vedno tudi mednarodne. To pomeni izjemen prenos znanja, povezav in bogate izkušnje."



Veliko vlogo pri izbiri Slovenije za snemalno lokacijo je imelo tudi to, da Slovenski filmski center ponuja davčno olajšavo (povrnjene so dobili stroške v višini 2,5 milijona dolarjev). "Ključna je dobra davčna olajšava in Slovenija ima v tem pogledu za nas ugodnejše pogoje kot večina držav. Podobno je na Hrvaškem in v Srbiji, ampak pri Sloveniji mi je bilo všeč to, da je nedotaknjena – teh lokacij v drugih filmih še nismo videli. Diego Zanco iz produkcijskega podjetja Pakt Media je priskrbel res fantastično ekipo in studio, ki smo ga potrebovali – v studiu Viba v Ljubljani smo zgradili notranjost hotela, njegovo zunanjost smo pred tem posneli v Trstu. Za Italijo kot primarno lokacijo se sicer nismo odločili, ker je prenatrpana in ker tam že tako ali tako snemajo vsi," je še dodal Waxman v intervjuju za MMC RTV Slovenija.

