Dobitnik bookerja: »Prosim, da ne posredujete piratskih verzij knjige«

Letošnji dobitnik literarne nagrade booker Shenan Karunatilaka je pozval javnost, naj ne širi piratske spletne različice njegove knjige The Seven Moons of Maali Almeida

Letošnji dobitnik prestižne britanske literarne nagrade booker šrilanški pisatelj Shenan Karunatilaka je prek družabnih omrežij pozval javnost, naj ne deli neoriginalne in ilegalne spletne verzije njegove knjige The Seven Moons of Maali Almeida, ki kroži po Šrilanških omrežjih.

Dva dni po prejemu bookerja je Karunatilaka po pisanju spletnega portala The Guardian na Instagramu objavil zgodbo in dva dni po tem še objavo na Facebooku, pod katero je zapisal: "V knjigo, ki sem jo pisal sedem let, sem vložil nešteto ur raziskovanja, veščine in trdega dela. Če želite podpreti in se pokloniti Šrilanški umetnosti, prosim, da ne posredujete piratskih verzij knjige in pozovete tiste, ki to počnejo, naj s tem prenehajo."

Karunatilakovo knjigo je v Združenem kraljestvu izdala neodvisna založba Sort of Books, pravice za indijsko podcelino, ki vključujejo dovoljenje za objavo in distribucijo knjige na Šrilanki, pa ima družba Penguin Random House India. Pri založbi Sort of Books so pojasnil, da razumejo, da so na Šrilanki dobave zastale zaradi težav z valutami, carinskih zamud in dejstva, da se nove zaloge zaradi velikega povpraševanja prodajo v trenutku.

Ključni trgovci, vključno s knjigarno Barefoot v Kolombu na Šrilanki, so prejeli izvode knjige, vendar je povpraševanje "brez primere in še vedno močno presega ponudbo".

Naslovnica romana The Seven Moons Of Maali Almeida

© amazon.com

"Vendar si šrilanške knjigarne prizadevajo, da bi težavo rešile," je še povedal tiskovni predstavnik založbe. Spletne trgovine Sarasavi, Jump Books in Books.lk pa ponujajo različico, ki jo je izdal Penguin Random House India.

Karunatilaka je drugi šrilanški pisatelj, ki je prejel bookerja. Leta 1992 je nagrado za roman Angleški pacient prejel na Šrilanki rojeni Michael Ondaatje. Nagrado, vredno 50.000 dolarjev, vsako leto podeljujejo za najboljši roman v angleškem jeziku, ki je bil prvič izdan v Združenem kraljestvu in na Irskem. Med dosedanjimi dobitniki nagrade so tudi Salman Rushdie, Margaret Atwood in Hilary Mantel.

Letošnja žirija je pohvalila Karunatilakovo spretnost ter "smelost in drznost" njegovega dela. Predsednik žirije Neil MacGregor je roman označil za "posmrtni noir, ki briše meje ne le med različnimi žanri, temveč tudi med življenjem in smrtjo, telesom in duhom, vzhodom in zahodom".

Roman govori o fotografu, ki se mrtev zbudi v prostoru, ki izgleda kot nebeški urad za izdajo vizumov. Nevedoč, kdo ga je ubil, dobi sedem mesecev časa časa, da stopi v stik s svojimi najbližjimi in jih odpelje do skrivališča fotografij grozodejstev državljanske vojne, ki je v zgodnjih 90. letih minulega stoletja pretresla Šrilanko, je vsebino romana povzel spletni portal The Guardian.

