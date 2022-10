Kriza je izredni čas, ko na videz nemogoče ideje postanejo mogoče

Slovenska premiera predstave o okoljski krizi v režiji Žige Divjaka

© Matej Povše

V dvorani Nove pošte (SMG Ljubljana) bo 27. oktobra ob 20. uri slovenska premiera predstave Krize v režiji Žige Divjaka, ki je nastala po motivih knjig Manj je več Jasona Hickla in Goba na koncu sveta Anne Lowenhaupt Tsing. Predstava o okoljski krizi, ki je svetovno premiero doživela na letošnjem festivalu Bitef, je nastala v koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska, Ljubljana), Bitefa (Beograd) in Zadruge Domino (Zagreb).

"Krize so dragocena predstava, ki nam ne le pokaže vso nevarnost podnebnih sprememb, temveč nam da tudi orodje za analizo vzroka problema: kapitalizma." je ocenil Borislav Matić za SEEstage. Primož Jesenko pa je za spletni portal SiGledal/kritika zapisal: "Predstava Krize je presežek v režiserskem historiatu Žige Divjaka."

"V življenju se nenehno soočamo s takšnimi in drugačnimi krizami – osebnimi, poklicnimi, socialnimi, političnimi, begunskimi, zdravstvenimi, bivanjskimi ... Za njimi pa preži nemara največja v zgodovini človeštva – okoljska. Po svojem bistvu je radikalno bivanjska, vendar ji kljub temu še vedno posvečamo premalo pozornosti, energijo pa raje izgubljamo za reševanje drugih, vedno novih kriz, in skušamo zgolj ohranjati trenutno stanje. Ob tem pozabljamo, da je kriza izredni čas, čas, ko na videz nemogoče ideje postanejo mogoče. Toda katere ideje? Tiste, ki bi ljudem omogočile večjo varnost, zdravje in blaginjo, ali one, namenjene nadaljnjemu bogatenju že tako nepredstavljivo bogatih?" so zapisali v SMG Ljubljana.

V predstavi se je Žiga Divjak, eden najprodornejših režiserjev mlajše generacije, skupaj z ekipo posvetil tem vprašanjem, ob čemer je posebno pozornost namenil človekovi zmožnosti za sodelovanje in potrebi, da svet narave znova odkrijemo ne le kot vir, temveč kot enakovrednega partnerja.

© Matej Povše

Divjak meni, da v kapitalizmu predmetimo tako človeka kot naravo. Ta postopoma propada, ker zaradi reševanja manjših kriz ne pridemo do večjih, ki ogrožajo obstoj človeštva. To bo v prihodnosti obstalo, če se odrečemo individualizmu.

Igrajo: Sara Dirnbek k. g., Iztok Drabik Jug k. g., Klemen Kovačič k. g., Draga Potočnjak, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc k. g. Narator Blaž Šef.

Dramaturg: Goran Injac, scenograf: Igor Vasiljev in kostumografinja Tina Pavlović, glasba in oblikovanje zvoka: Blaž Gracar, oblikovanje svetlobe: David Orešič, snemanje besedila in obdelava posnetka: Silvo Zupančič, prevod delovnega gradiva v slovenščino: Tina Malič, lektorica (slovenska različica): Mateja Dermelj, lektorica (angleška različica): Nataša Hirci, producentka: Tina Dobnik.