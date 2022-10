TV komentar / Prisvojitelji

Je res slovenska zgodovina nekaj, kar si lahko starejši gospodje napišejo po svoje?

Voditelj Uroš Slak, ministrica za kulturo Asta Vrečko in predsednik VSO Lojze Peterle

© POP TV

Ko smo v sredo zvečer zagledali napoved oddaje 24ur zvečer, v katero prihaja Lojze Peterle pojasnit, kakšna krivica se mu je zgodila, ker si ne bo njih deset, ki si že 30 let lastijo zasluge za osamosvojitev, moglo zgraditi muzeja z javnimi sredstvi, nam je postalo kar pošteno slabo. Vedeli smo, kaj nas čaka: Lojze Peterle bo govoril, kako nova vlada in še zlasti ministrica za kulturo Asta Vrečko (ki seveda prihaja iz POP TV in Urošu Slaku mrzke Levice) rušita tekovine revolucije, kako ne spoštujeta bisera slovenske zgodovine, Osamosvojitve, kako poskušata iz ideoloških razlogov uničiti muzej državnosti … Tako je Uroš Slak zadevo tudi zastavil. Tako se je pripravil tudi Lojze Peterle. Asta Vrečko bi morala biti v studiu prikazana kot tista, ki se gre politične pogrome. A se to ni zgodilo. Pa ne zato, ker bi Asta Vrečko zlahka opravila z njima. Ne. Ampak zato, ker je Asta Vrečko umetnostna zgodovinarka. Iz umetnostne zgodovine je tudi doktorirala. Njeni področji raziskovanja sta slovenska in jugoslovanska umetnost v 20. stoletju. Asta Vrečko je tudi kustosinja. Lojze Peterle in Uroš Slak sta tokrat močno podcenila svojo sogovornico. A tudi Asta Vrečko je točno vedela, kam je prišla. Saj vendar ve, kaj se dogaja prvaku Levice in drugim članom te stranke na tistem stolu v studiu POP TV.