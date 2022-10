Film tedna: Rez!

Prisrčno trapasta parodija na zombijevske grozljivke

V Kinodvoru bo od 31. oktobra dalje na ogled film Rez!, režiserja Michela Hazanaviciusa, ki je odprl letošnji festival v Cannesu. Gre za prisrčno trapasto parodijo na zombijevske grozljivke in hkrati poklon filmski obrti.

V opuščeni stavbi gre na snemanju nizkoproračunske grozljivke vse narobe. Režiser z neznosnim vedenjem ekipo že tako ali tako spravlja ob živce, potem pa razkrije še svoj načrt, kako v projekt vnesti nekaj energije in vznemirjenja: prebudil bo starodavno zombijevsko prekletstvo. V divjem kadru-sekvenci, kjer letijo deli teles in špricajo telesne tekočine, se igralci spopadejo s pravimi nemrtvimi (in z režiserjem), nato pa se film šokantno konča in zvrstijo se napisi … Toda ali je to res vsa zgodba?

"To je high-concept film, ki svojo premiso razkriva šele z razvojem zgodbe. Začne se s katastrofo, a hitro zavije drugam in se konča na povsem nepričakovan način. Sprva se izdaja za klasični film o zombijih, postopoma pa se razvije v situacijsko komedijo in nazadnje izteče v čisto nov žanr, nekakšen lažni dokumentarec o snemanju, ki vse omenjene vidike združi v eksplozivnem finalu. "

"Že dolgo sem si želel napisati komedijo o snemanju filma. Vse odkar sem začel režirati, sem imel priložnost opazovati veliko smešnega vedenja, doživel sem mnogo snemanj, ki so bila včasih osupljiva, včasih smešna in včasih ganljiva. Snemalna prizorišča so mi kot osnovno gradivo zelo všeč: gre za nekakšno pretirano mikro družbo, kjer se liki pogosto razkrijejo na spektakularen način. Rez! je poklon ljubiteljskim filmom, filmom brez proračuna, narejenim z več energije kot denarja, a tudi – in morda predvsem – poklon ljudem, ki jih ustvarjajo," je zapisal režiser.

Michel Hazanavicius je najbolj znan po filmu Umetnik (The Artist), ki je leta 2012 prejel pet oskarjev, tudi za najboljši celovečerec, režijo in glavnega igralca. Črno-beli in nemi poklon klasičnemu obdobju ameriške kinematografije, v katerem sta glavni vlogi odigrala Jean Dujardin in režiserjeva žena Bérénice Bejo, je po premieri v Cannesu osvojil kritike in postal eden najbolj nagrajevanih filmov leta 2011. Med režiserjeva dela sodijo še: biografska komična drama Fenomenalno (Le Redoutable, 2017) z Louisom Garrelom v vlogi Jean-Luca Godarda; The Search (2014), vojna drama z Bérénice Bejo; ter parodija na filme o Jamesu Bondu OSS 117: Le Caire, nid d’espions (2006) in njeno nič manj uspešno nadaljevanje OSS 117: Rio ne répond plus (2009).

Qr-nQww6mHY